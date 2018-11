Wiesenbach. (ke) In der Fragezeit der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates beklagte sich ein Anwohner darüber, dass auf dem Fußweg zwischen Waldstraße und Hebelstraße die vor einiger Zeit dort in die Laterne eingesetzte orangefarbene Lampe "zu grell für sein Haus" sei. Sie werde nicht mehr - wie früher - von 22 bis 6 Uhr gedimmt. Er habe mehrmals die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam gemacht, so die Kritik.

Bürgermeister Eric Grabenbauer sagte dazu, es sei auch etwas Geduld nötig. Eine Abschirmung der rundum leuchtenden Laterne gegenüber dem nahe stehenden Gebäude sei vorgesehen, kündigte Bauamtsleiter Markus Kustocz dazu an.