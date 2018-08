Wiesenbach. (ke) Ein Bürger möchte der Gemeinde ein von Bernhard Grimm gestaltetes "Wegekreuz" spenden. Es soll auf einem Grundstück der Gemeinde im Gewann Dornbusch in der Verlängerung der Vorstädter Straße aufgestellt werden. Darüber informierte Bürgermeister Eric Grabenbauer den Gemeinderat.

Die Firma Ernst Karolus wird das Grundstück neu gestalten. Es sollen dort Sitzbänke und ein Tisch aufgestellt werden. Die Neugestaltung wird künftig eine intensivere Pflege durch den Bauhof erfordern. Doch der Spender will einen Teil der Pflege übernehmen, solange ihm dies gesundheitlich möglich ist. Einmütig stimmte das Gremium dem Aufstellen des Wegekreuzes aus Holz zu.

In der Fragezeit wurden von einer Bürgerin, die "häufig in der Schule tätig" ist, verschiedene Mängel im Bereich der Panoramaschule angesprochen. Die vor Monaten gelieferte Hütte sei immer noch nicht aufgebaut und regelrecht "eingewachsen", wurde kritisiert. Bemängelt wurde "der schlechte Zustand" der Sportanlage und der lange nicht behobene Schaden an der Eingangstür. Besonders heftig fiel die Kritik an der neuen Lüftungsanlage in der Schule aus: In den Klassenräumen herrsche "schlimme, schreckliche Luft". Beklagt wurde, dass Mängel an die Gemeinde weitergeleitet worden seien, aber nichts geschehe.

Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz sagte dazu, dass bei den an die Gemeinde gerichteten Forderungen und Wünschen beispielsweise Wasserrohrbrüche Vorrang hätten. Oft seien auch Handwerker nicht gleich da.

Die Hütte werde umgehend aufgebaut, die Eingangstür funktioniere zudem inzwischen wieder. In den Klassenräumen gebe es CO2-Messer, daher sollten die Fenster bei dem eingebauten System geschlossen bleiben. Im Übrigen hänge bei der Beurteilung der Luft in den Zimmern "viel vom subjektiven Empfinden ab", so der Bauamtsleiter. Gesundheitlich sei die Situation "bedenkenlos". Und Maßnahmen zur Verbesserung des Sportgeländes seien für das Frühjahr 2014 vorgesehen.