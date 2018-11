Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Kann ein Straßenbelag Kunst sein? Er kann. Den Beweis traten der Konzeptionskünstler Samuel J. Fleiner und seine Praktikantin Hannah Malm an. Ausgestattet mit einem Fotoapparat lichteten Fleiner und Hannah Malm, die derzeit eine Ausbildung als Grafikdesignerin durchläuft, Risse, Flicken, Schacht- und Gullideckel, mit Teer überstrichene Zebrastreifen und Löcher in der Hauptstraße ab. Die großformatigen Fotodrucke förderten erstaunliche Ansichten zutage, die Assoziationen anstießen, die Fantasie anregten und zu Reflexionen veranlassten.

Zweierlei wollte Fleiner mit diesem Kunstprojekt erreichen. Zum einen wollte er Aufmerksamkeit für die bevorstehende Sanierung der Hauptstraße und für die damit verbundene Online-Petition für den Einsatz von Flüsterasphalt erreichen. Zum anderen sollte der Baufortschritt im neuen "Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und Prävention" in der Hauptstraße 77 vorgestellt werden: Mit der Ausstellung "Kunstwerk Hauptstraße" war zum ersten Mal zu einem künstlerischen Projekt im Kompetenzzentrum eingeladen.

"Die Fotos haben den Zweck, Öffentlichkeit herzustellen auch für die Petition", sagte Fleiner bei der Ausstellungseröffnung, zu der auch Bürgermeister Eric Grabenbauer gekommen war. "Die Lärmbelästigung in der Hauptstraße ist groß. Wenn Lastwagen vorbeidonnern, wackelt das ganze Haus." Deshalb möchte er erreichen, dass bei der Sanierung der Hauptstraße, die im kommenden Jahr ansteht, der sogenannte Düsseldorfer Asphalt Verwendung findet. Dieser Straßenbelag ist auch als Flüsterasphalt bekannt. Durch die Beimischung von Altreifenmehl vermindern sich die Abrollgeräusche. Fleiner wusste, dass dieser Asphalt bereits in Bochum, in Darmstadt, Freiburg und Berlin eben aus den genannten Gründen Verwendung fand. Sogar das Umweltbundesamt habe den Belag geprüft und empfiehlt ihn auch.

"Er ist leiser und benötigt weniger Energie beim Einbau; außerdem hat er einen hohen Recyclingswert", argumentierte Fleiner. Bislang hat er für die von ihm im Internet angestoßene Petition 60 Unterschriften gesammelt. Noch viel mehr Unterstützer wären erforderlich, um der Petition zum Erfolg zu verhelfen.

Blitze, Gesichter, Personen ließen sich in den großformatigen Fotodrucken erkennen, sagte Fleiner. Die Straße könne nicht nur befahren werden, sondern berge auch im Untergrund wichtige Infrastruktur wie Gas-, Strom- und Wasser- sowie Abwasserleitungen, aber auch Telekommunikation. Grau- und Schwarztöne mischten sich mit echter Buntheit, die kleine Steinchen im Asphalt widerspiegelten. Die Formen muteten Samuel Fleiner kubistisch an. "Es wird etwas über den Belag kommuniziert. Wenn wir uns schon von dem alten Belag dieser vielfältigen und wichtigen Lebensader verabschieden, soll künftig der beste Belag eingebaut werden, den es gibt", sagte er.

Bürgermeister Eric Grabenbauer zeigte sich begeistert von den grandiosen Bildern: "Wenn man mit dem Auto darüber fährt, sieht man das nicht." Er berichtete auch über das bevorstehende Millionenprojekt Hauptstraßensanierung. Das Straßenbauamt habe bereits Bohrungen gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Deckerneuerung in einer Höhe von 14 bis 16 Zentimetern ausreichen würde. Die Gemeinde wird im Zuge dessen ihre Wasserleitungen und Kanäle austauschen und ebenfalls mittels Bohrungen prüfen, ob Altlasten vorhanden sind.

Info: Kunstwerk Hauptstraße, Fotografien von Hannah Malm und Samuel J. Fleiner, Hauptstraße 77, Wiesenbach. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. Ausstellungsende ist am 7. August. Hier geht es zur Internet-Petition für den Flüsterasphalt.