Schönau. (fi) In dieser Breite hat es bisher noch keine Dokumentation über das Klosterstädtchen in der Zeit von der Ansiedlungsurkunde 1562 und dem damit abgeleitetem Stadtrecht bis zur Auflösung der Kurpfalz gegeben. Passend zur 450-Jahr-Feier hat Dr. phil. Andreas Cser ein Buch über Schönau in kurpfälzischer Zeit fertiggestellt. Die endete Anfang des 19. Jahrhunderts: Durch den Lunéviller Frieden wurde 1802 der linksrheinische Teil der Pfalz von Frankreich annektiert. Und beim Reichsdeputationshauptschluss wurde 1803 der rechtsrheinische Teil unter Baden und Hessen-Darmstadt aufgeteilt.

Dr. Andreas Cser, geboren 1943 in Budakeszi, Ungarn, ist promovierter Historiker und in Schönau aufgewachsen. Damit war klar, dass die immer noch faszinierende Geschichte des Städtchens eine willkommene Herausforderung darstellt. Vor etwa sechs Jahren kam "dem Weisen aus dem Odenwald", wie der 69-jährige Cser auch genannt wird, der Gedanke, sich dem vorliegenden Thema zu widmen. Fundiert durch das Studium der Geschichte, der Politik, Soziologie und der Germanistik ging der Historiker zu Werke. Er hat bereits viele Aufsätze veröffentlicht und auch Buchrezensionen bei der RNZ verfasst. In seiner Dissertation widmete er sich der Lehre der Politik an deutschen Universitäten um 1800, in Büchern hat er sich der Geschichte der Juden in Heidelberg gewidmet, außerdem der Geschichte Heidelbergs und der Universität und hat auch über das Heidelberger Fass geschrieben.

Jetzt kam das Buch "Schönau in kurpfälzischer Zeit" hinzu. Dafür hat er in zahlreichen Quellen recherchiert. "Ein sehr schwieriges Unterfangen, da es nicht nur die reine Ortsgeschichte zu erkunden galt", so Cser, übrigens ein Cousin des früheren Außenministers Joschka Fischer. In seinen Arbeitszimmern hängt ein Porträt des Soziologen Max Weber, eines Gelehrten, den er sehr verehrt.

Auf der Suche nach historischem Material über Schönau hat sich Andreas Cser tief in die Pfarrarchive eingearbeitet. Im Generallandesarchiv in Karlsruhe wurden wesentliche Unterlagen neu gesichtet und bewertet, ebenso beim evangelischen Kirchenrat in Karlsruhe oder in den Archiven der Erzdiözese Freiburg.

Der Stadt steht nun ein festliches Wochenende ins Haus. Der musikalisch umrahmte Festakt zur 450-Jahr-Feier am heutigen Freitag beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Einem Vortrag über das aktuelle Schönau von Bürgermeister Marcus Zeitler folgt die Vorstellung des Buches "Schönau in kurpfälzischer Zeit" durch den Autor Dr. Andreas Cser selbst. Abschließend findet ein kleiner Empfang statt. Und am Sonntag, 22. Juli, gibt es um 10 Uhr in der Stadtkirche einen Festgottesdienst anlässlich des Stadtjubiläums mit Landesbischof Dr. Ulrich Fischer und allen Pfarrern Schönaus seit 1977. Außerdem sorgt das Gewerbe beim "Schönauer Sommer" für zwei turbulente Tage.