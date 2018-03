Die Besucher konnten sich an den Ständen auch den Blutdruck messen lassen. Foto: Fink

Von Roland Fink

Nußloch. Ein garantiert regenfreies und gleichzeitig informatives Angebot machte das GRN-Seniorenzentrum Nußloch. Gesundheitsbewusste Senioren waren eingeladen, sich im "Haus Rheinblick" in der Hauptstraße darüber zu informieren, was sie selbst im Alltag dazu beitragen können, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben.

Bereits am frühen Nachmittag wurden gut besuchte Vorträge über das Thema "Ernährung im Alter" durch Vertreterinnen der ortsansässigen Apotheken Badischer Hof sowie der Rathaus- und der Mühlenapotheke abgehalten. Hier wurde schnell deutlich: Wer sich an ein paar grundsätzliche Regeln hält, kann selbst viel tun, um Erkrankungen durch Mangel- oder einseitige Ernährung vorzubeugen. Die Nepomuk-Apotheke ergänzte dieses Angebot durch individuelle Informationen zur Triglycerid- und Cholesterinmessung. Die krankengymnastische Praxis Physio Pro bot den Besuchern Blutdruckmessungen und Beratung zur Beweglichkeit im Seniorenalter an. Das Team des bürgerschaftlichen Engagements bewirtete die Gäste zur Stärkung von Körper und Geist mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Henning Hesselmann, Heimleiter im Seniorenzentrum, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf dieses ersten Senioren-Gesundheitstages im Haus Rheinblick: "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass unsere Besucher in einen lebhaften Dialog mit uns eingetreten sind."

Susanne Bruckner, Pharmazeutisch-Technische Assistentin und angehende Ernährungsberaterin, tat einiges, um mit ihrem Vortrag mögliche Wissenslücken zu füllen: Unter anderem präsentierte sie eine Ernährungspyramide, die verdeutlichte, welchen Stellenwert verschiedene Lebensmittel in einem ausgewogenen Seniorenspeiseplan einnehmen sollten. Den Sockel der Pyramide, also die Basis, auf der die gesunde Nahrungsaufnahme aufbauen soll, bilden die Komponenten körperliche Aktivität und ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Der Tipp: Einfach immer ein Glas auf den Tisch stellen, das daran erinnert, genug zu trinken.

Weitere Stufen der Ernährungspyramide sind Getreideprodukte, möglichst in der Vollkorn-Variante, um die Kohlenhydrat- und Ballaststoffzufuhr zu sichern. Dreimal täglich Gemüse und Obst zur Vitaminaufnahme, Fisch und Milchprodukte für die Eiweißversorgung.

Ganz an der Spitze der Pyramide stehen Süßigkeiten und tierische Fette wie beispielsweise Butter, diese Nahrungsmittel sollten also den geringsten Anteil an der Ernährung haben.

Körperliche oder seelische Erkrankungen führten allerdings bei manchen Senioren dazu, dass sie sich selbst nicht mehr ausreichend mit diesen lebenswichtigen Nährstoffen versorgen könnten. Die Gefahr sei dann groß, in einen Teufelskreis zu geraten: Die Unlust oder Unfähigkeit, ausgewogen zu essen und ausreichend zu trinken, könne unter anderem eine erhöhte Infektanfälligkeit und dadurch bedingt wiederum anhaltende Appetitlosigkeit zur Folge haben.