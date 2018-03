In einem dieser Kasten am Ortsrand von Gauangelloch fühlten sich die Wespen wohl.

Von Anja Hammer

Leimen-Gauangelloch. Es summt und surrt hinter dem Blech. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für einen Verteilerkasten. Doch in den Kasten, die da nahe der Kreisstraße 4160 Richtung Bammental stehen, gibt es noch einen anderen Grund für das beständige Brummen als die Technik darin: Wespen. Sie haben dort ein Nest gebaut und sie sind schuld daran, dass der Gauangellocher Dieter Heidenreich zwei Wochen lang kein Internet hatte.

Doch der Reihe nach: Als Heidenreich vor zwei Wochen seine E-Mails checken wollte, tauchte auf dem Computer-Bildschirm die Meldung "Fehler: Server nicht gefunden" auf. Nachdem er bei sich alles überprüft hatte, sogar den Splitter ausgetauscht hatte und immer noch nichts funktionierte, rief er bei der Telekom an. Doch der Kundendienst konnte ihm nicht helfen. So ging es Tag für Tag, der Rentner und seine Frau telefonierten unzählige Male mit Service-Mitarbeitern. "Aber wir sind immer abgewimmelt worden", so Heidenreich. "Einer wollte mir auch einfach nur einen neuen Router verkaufen." Dann aber geriet der Gauangellocher an einen Telekom-Mitarbeiter, der endlich doch etwas wusste: "Der hat mir gesagt, dass im Verteilerkasten ein Wespennest ist und dass die Wespen aber unter Naturschutz stehen."

Ein Wespennest im Verteilerkasten? Da muss auch der Telekom-Pressesprecher staunen. "Das kommt nicht oft vor", sagt er. Ansonsten will er die Sache aber eher kleinhalten - schließlich wurde in der Zwischenzeit ein Schädlingsbekämpfer beauftragt, das Nest zu entfernen. Außerdem betont er: "Das Wespennest ist nicht die Ursache für die Störung." Zumindest nicht direkt. Denn: "Wenn es eine Störung gibt, schaut sich ein Techniker den Kasten an - das ging aber nicht, weil ja die Wespen darin waren."

Und dann ging alles doch ganz schnell: Seit gestern kann Dieter Heidenreich wieder surfen. Das ist aber nur ein kleiner Trost für den Gauangellocher. Zu sehr hat er sich in den letzten Wochen über die Telekom geärgert. Und ob die Wespen sich nun auf Dauer von den Verteilerkasten in Kirschbaumnähe fernhalten, steht auch in den Sternen. Am Tag, nachdem der Schädlingsbekämpfer da war, krabbelte schon wieder eine am Lüftungsschlitz entlang.