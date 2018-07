Von Christoph Moll

Lobbach-Waldwimmersbach. Um 21.13 Uhr war am Montagabend Schluss. Die Lobbacher hatten keine Fragen mehr an die vier Kandidaten auf dem Podium, die ihr neuer Bürgermeister werden wollen. Zu Beginn der ersten von zwei Bewerbervorstellungen hatte Noch-Rathauschef Heiner Rutsch das Ende auf 21.30 Uhr festlegt. Da schien eine Dauer von über zwei Stunden noch utopisch - erst recht, als sich kein Bürger ans Mikrofon wagte. Doch dann kamen die Lobbacher in Form und löcherten ihre Kandidaten mit Fragen.

Und sie strömten in Scharen zur kleinen Wimmersbachhalle im Ortsteil Waldwimmersbach, die nicht genügend Stühle für alle bot. So mussten sich einige Besucher mit Stehplätzen begnügen. Rund 300 waren es, die die Bewerber kennenlernen wollten. Obwohl bei der Wahl am kommenden Sonntag, 12. März, fünf Namen auf den Stimmzetteln stehen werden, waren nur vier Kandidaten zur Vorstellung gekommen. Der Platz von Ute Zapf blieb leer. Die Lobbacherin hatte bekanntlich ihre Kandidatur aus persönlichen Gründen zurückgezogen - jedoch zu spät, sodass sie noch auf den Stimmzetteln stehen wird.

Die Lobbacher erwiesen sich als diszipliniertes Völkchen. Pünktlich um 19 Uhr endete das Gewusel in der Halle und es wurde schlagartig ruhig - ohne dass Bürgermeister Heiner Rutsch, der übrigens nach 16 Jahren im Amt nicht mehr antritt, dazu auffordern musste. Es konnte losgehen. Die Kandidaten nahmen auf dem Podium Platz - symbolträchtig vor einer Kletterwand. Die große Frage: Wer klettert an die Rathausspitze?

Heiner Rutsch bedankte sich zunächst für das "große Interesse", mit dem er wegen der Wichtigkeit der Wahl aber auch gerechnet habe. Er hieß besonders die Bürgermeister Frank Volk aus Neckargemünd, Eric Grabenbauer aus Wiesenbach, Maik Brandt aus Meckesheim und - er betrat mit gutem Timing just in diesem Moment die Halle und sorgte damit für den ersten Lacher des Abends - John Ehret aus Mauer. Die Rathauschefs wollten sehen, wer ihr neuer Kollege werden könnte. Rutsch begrüßte die Kandidaten Edgar Knecht, Udo Knecht, Michael Westram und Steffen Leutz in der Reihenfolge wie sie auf dem Stimmzettel stehen und kündigte gleich an, dass Ute Zapf nicht zur Vorstellung kommen werde. Rutsch wies auf die Festlegungen des Gemeindewahlausschusses hin, nach denen jeder Kandidaten zwölf Minuten Zeit für eine Vorstellungsrede habe. Mit Ausnahme von Udo Knecht bekamen alle Kandidaten das Glöckchen zu hören, das Heiner Rutsch bei einer Restzeit von einer Minute läutete. Edgar Knecht legte eine Punktlandung hin und hatte keine Sekunde mehr übrig, bei Michael Westram waren es noch 13 Sekunden und bei Steffen Leutz fünf Sekunden. Bild- und Tonaufzeichnungen seien aus Datenschutzgründen nicht erlaubt, so Rutsch.

Bei der anschließenden Fragerunde seien beleidigende, verletzende oder verunglimpfende Meinungsäußerungen verboten. Jeder Bürger durfte zwei Fragen stellen, die Bewerber hatten zwei Minuten Zeit für ihre Antwort. "Sollte ich mit den Augenbrauen wackeln, so ist dies keine Zustimmungs- oder Misstrauensbekundung", betonte Rutsch unter dem Lachen des Publikums, "sondern eine ganz normale körperliche Reaktion."

Welcher Kandidat hat am meisten gepunktet? Geht man nach dem Applaus der Vorstellungsreden, war es Edgar Knecht, dessen Applaus mit 14 Sekunden am längsten war. Udo Knecht mit zwölf, Steffen Leutz mit elf und Michael Westram mit acht Sekunden bekamen aber nur unwesentlich weniger Applaus. Und auch in der Fragerunde war der Applaus gleich verteilt. Es wird also spannend. Heiner Rutsch bat die Bürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Gestern Abend trafen die Kandidaten zur zweiten Vorstellung in Lobenfeld aufeinander.