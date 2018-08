Eppelheim. (kaz) "Wenn Sie nichts mehr von mir hören, geht das klar", versprach Regierungspräsidentin Nicolette Kressl Bürgermeister Dieter Mörlein bei ihrem Besuch im Rathaus. Es ging um beantragte Zuschüsse für den Ausbau der Kindertagesstätten. Da hinkt die Stadt noch etwas hinterher, kann bisher für Unter-Dreijährige nur einen Versorgungsgrad von etwa 17 Prozent nachweisen. Laut Rechtsanspruch ist dieser mehr als doppelt so hoch. Im Sitzungssaal erfuhr die Regierungspräsidentin einiges über Eppelheim im Allgemeinen - auch über das Unternehmen Wild, das jedes Jahr über sieben Milliarden Fruchtsaftbeutel in alle Welt verschickt.

Mörlein zeigt an einer Luftaufnahme aus dem Jahr 2003, wo sich Wohn- und Gewerbegebiete befinden und meint: "Da hat sich seither schon wieder einiges verändert." Eppelheim ist also in Bewegung. Auch was die "Schullandschaft" betrifft. Das geplante Schul-, Medien- und Freizeitzentrum im Schulzentrum war ebenfalls ein Thema. Das Projekt ist mit etwa acht Millionen Euro Baukosten veranschlagt. Dagegen wäre die Wiederherstellung der ehemaligen "Maulbeerbaum-Allee" aus dem 18. Jahrhundert - auf dem Terrain entstand später die 1972 stillgelegte Bahntrasse - rein rechnerisch mit rund zwei Millionen Euro eher ein Klacks. Dennoch wird das Projekt wegen der angespannten Haushaltslage momentan nicht weiter verfolgt.

Erst einmal braucht Eppelheim eine neue Brücke über die Autobahn, die alte musste nach einem Unfall mit einem Laster im vergangenen Jahr abgerissen werden. Eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer entstand schon wenige Wochen danach. "Die Behelfsbrücke wird rege genutzt", so Bürgermeister Mörlein.

Bekommt die Stadt in absehbarer Zeit auch eine bessere Lärmschutzwand, um Wohngebiete an der A 5 effektiver abzuschirmen? Noch ist nichts in Sicht. Doch Dieter Mörlein erörterte gestenreich, wie sie auszusehen hätte, damit der Lärm nicht überschwappt.

Zum Gespräch mit der Regierungspräsidentin hatte er alle Fraktionssprecher eingeladen. Doch nur Renate Schmidt (SPD) und Isabel Moreira da Silva (Grüne) waren gekommen, um einige Fragen zu stellen. Das Müllproblem entlang besagter ehemaliger Bahntrasse machte die grüne Sprecherin zum Thema und bemängelte, dass die Stadt nichts dagegen mache. Doch da nahm Kressl Mörlein in Schutz. Diesen zu beseitigen, sei eigentlich nicht Aufgabe einer Kommune, so die Regierungspräsidentin, die ihr Amt im Frühjahr 2012 angetreten hatte.

Bei ihrem Besuch in Eppelheim trug sie sich mit feiner Handschrift in das Goldene Buch der Stadt ein und nahm als Gastgeschenk das Werk "Unter Eppelheims Dächern" von Ehrenbürger Hans Stephan entgegen. Ihre wichtigste Botschaft: Die Stadtverwaltung möge sich beim Regierungspräsidium melden, wenn irgendetwas nicht rund laufe.