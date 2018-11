Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Der Stadt war es gelungen, Prof. Dr. Alfried Wieczorek, Generaldirektor der international bekannten Reiss-Engelhorn-Museen aus Mannheim, als Ehrengast und Festredner beim Neujahrsempfang willkommen heißen zu können (vgl. Artikel links). Der anerkannte Archäologe und Theologe widmete sich gestern in der voll besetzten Aegidiushalle in seinem geschichtlich interessanten Vortrag dem Weltkulturerbe, das zunehmend durch Kriege, Verkäufe und illegalen Handel von Menschen bedroht und zerstört werde.

Einführend erinnerte er an die Deutschen in der Zeit der Naziherrschaft und die damit einhergehende Zerstörung des jüdischen Kulturgutes in unglaublich hohem Ausmaß. Blinde Zerstörung finde man auch bei anderen Staaten und auf allen Kontinenten. "Dort, wo es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, ist immer auch das kulturelle Erbe bedroht", verdeutlichte er.

Hinzu komme, dass Deutschland und andere Länder in jüngster Zeit vermehrt mit Rückgabeforderungen konfrontiert werden. Griechenland fordere beispielsweise von England gut erhaltene Marmorfriesteile des Parthenon-Tempels der Athener Akropolis zurück. Die Türkei verlange heute von Berlin die Herausgabe des Pergamonaltars, dabei sei er zum damaligen Zeitpunkt mit Hilfe einer Lizenz rechtmäßig erworben und die historischen Steine vor den Kalköfen bewahrt worden. Streit gebe es auch um die Büste der Nofretete, die 1912 im Rahmen einer Fundteilung offiziell von Deutschland erworben wurde und auf der Museumsinsel in Berlin zu sehen ist. Wieczorek betonte, dass diese Relikte längst vergangener Kulturen mittlerweile in keinerlei Verbindung zu den heutigen Staaten stünden. "Doch sie bestehen auf ihr Eigentumsrecht. Die rechtlichen Gegebenheiten beim Erwerb werden als irrelevant abgetan."

Anders verhalte es sich selbstverständlich bei unrechtmäßig Erworbenem oder Gestohlenem. Bereits die 1864 verabschiedete Genfer Konvention befasse sich mit dem Schutz der Kulturgüter und Kulturdenkmäler. Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg und als Ergebnis jahrzehntelanger Vorarbeiten konnte 1954 in Den Haag die "Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten" samt den Ausführungsbestimmungen von 37 Staaten unterzeichnet werden. Von der UNESCO festgelegt wurde auch, dass jeder Staat sich verpflichtet, alle Kulturstätten, die sich auf seinem Gebiet befinden, für die Nachwelt zu erhalten. Boomender Tourismus half dabei manchen Ländern auf die Sprünge. "Denn mit Kultur lässt sich Geld verdienen", betonte Prof. Wieczorek. In einem nächsten Schritt wurde 1993 ein Gesetz über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates verbrachten kulturellen Gütern verabschiedet. Es bestimmt, dass die Gesetze eingehalten werden, die zum Zeitpunkt der Ausfuhr zugrunde lagen.

Gesetzlich eingedämmt werden sollte der Antikenhandel. Jedoch nehme dieser aufgrund der zunehmenden Kaufkraft von Russland, China, den Tigerstaaten und den saudi-arabischen Staaten eher noch zu. "In diesen Staaten entstehen neben den staatlichen Häusern viele private Museen - und das geht ungebremst so weiter", wusste der Festredner.

Doch nicht nur diese Entwicklung sei bedenklich, sondern auch die mutwillige und systematische Zerstörung von Kulturgütern durch politische und religiöse Kriege. Wieczorek erinnerte in diesem Zusammenhang an die chinesische Kulturrevolution, die Zerstörung von Ankor Wat durch die Roten Khmer oder die aktuelle Zerstörung historischer Stätten in Syrien. In Ägypten hätten die Salafisten die Sprengung von Sphinx und Pyramiden gefordert, weil diese Monumente aus heidnischer Zeit stammen.

"Die Neuorientierung zum Kulturgüterschutz wird immer wichtiger", betonte Wieczorek. Das Weltkulturerbe dürfe nicht einem Staat gehören, sondern der Weltgemeinschaft. "Es ist notwendig, das Kulturerbe der Welt und nicht einzelnen Staaten zu schenken", so die Meinung des Archäologen.