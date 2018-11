Neckargemünd. (nah) Von dem großen Zuspruch, den der Weihnachtsmarkt gleich von Anfang an erhielt, war Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger schlichtweg begeistert und tat das auch in seiner Begrüßungsrede kund. Drei Tage lang spielte sich "Weihnachten am Fluss" mit Buden, Schiff und Bühnenprogramm auf dem Neckarlauer ab.

Zur Eröffnung am Freitagabend mit den Kindern vom Kindergarten Feuertor hatten sich viele Eltern eingefunden, die den Auftritt ihrer Sprösslinge mit leuchtenden Augen verfolgten. Die Kinder zeigten sich überhaupt nicht bühnenscheu. Sie sangen und sprachen ins Mikrofon, als wäre das selbstverständlich. Gespannt warteten die Kleinen nämlich auf den Nikolaus und seine Begleitung, das Christkind. Umso mehr legten sie sich ins Zeug, um mit ihren Weihnachtsliedern den baldigen Auftritt der beiden herbeizusingen. "Sei gegrüßt lieber Nikolaus" erklangen die Kinderstimmen und auch das Gedicht "Durch den Tannenwald" wurde fehlerfrei vorgetragen.

Als der Nikolaus (Pierre Wallstab) und das Christkind (Stephanie Streib) die Bühne erklommen, scharten sich die Kinder um den mitgebrachten Krabbelsack, um ein Geschenk entgegenzunehmen. Der Nikolaus begrüßte seinerseits die Kinder mit dem Theodor-Storm-Gedicht "Knecht Ruprecht".

Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger konnte neben den vielen Weihnachtsmarktbesuchern, den Stadt- und Ortschaftsräten mit den beiden Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer (CDU) und Thomas Funk (SPD) auch politische Prominenz begrüßen. Einen herzlichen Dank sagte er allen Mitwirkenden und hob ganz besonders das Engagement von Petra Holzer vom Stadtmarketing und von Bauhofchef Fred Knauf beim Aufbau der Weihnachtsmarkthütten und der Bühne hervor.

Seit nunmehr drei Jahren hat Neckargemünd seinen Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Weihnachten am Fluss" direkt ans Neckarufer verlegt. Die Stadt profitiert von diesem Standort. So ist dieser nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern ermöglicht zudem einen dreitägigen Gastbesuch der Weißen Flotte, diesmal mit dem Schiff "Schloss Heidelberg".

Das Schiff war als Neuerung noch stärker als in den Vorjahren in das Weihnachtsmarktgeschehen eingebunden. Dilsberger Landseifen lockten hier mit ihrem Duft an. Aus Neckarsteinach nahm Michael Eichler mit seiner Krippenausstellung - alles handgearbeitet - teil. Die Kindertagesstätte Sternschnuppe bot einen Mitmachstand an und Heinz Kehrein aus Kleingemünd präsentierte selbst gefertigte Stövchen aus Streuobsthölzern.

Groß war auch das Angebot an Weihnachtsmarktleckereien auf dem ganzen Platz, die gerne gekostet wurden. Das Begleitprogramm ließ ebenfalls keine Wünsche offen. Weihnachtslieder wurden auf der Bühne mit Laura Hamm gesungen, der Posaunenchor spielte Adventsmusik und die Kindertanzgruppe der Tanzschule Nuzinger trat auf. Die "Christmas Rock Band" der Orchesterschule Neckartal unter Leitung von Eduard Köhnke begeisterte die Besucherschar, die sich eine Zugabe nach der anderen erklatschte. Und im Museum im Alten Rathaus wurde die Weihnachtsausstellung eröffnet (siehe auch Artikel links).