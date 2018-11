Von Anja Hammer

Spechbach. Zwei Frauen halten ein Schwätzchen vor dem Bäcker, ein Plakat wirbt für die Blutspendeaktion, die Grundschüler haben Pause und spielen auf der Straße. Ein ganz normaler Vormittag in Spechbach. Und dennoch saugt Oscar Webb jedes Detail auf. Der Journalist ist extra aus London angereist, weil er ein Dorfporträt über die 1800-Seelen-Gemeinde schreiben will. Warum ausgerechnet Spechbach? Die Frage ist leicht beantwortet: Weil jeder 20. Einwohner ein Flüchtling ist.

Den Auftrag hat Webb von der englischsprachigen Internetzeitung "Middle East Eye" erhalten, die sich vor allem auf Themen über den Mittleren Osten spezialisiert hat. Er schreibt aber auch für den Londoner "Telegraph". Beim Thema Flüchtlinge ist Webb Experte: Er ist schon die Balkanroute abgefahren, war schon auf der griechischen Insel Lesbos. Und nun eben Spechbach. Weil er wissen will, wo die Flüchtlinge nach ihrer langen Reise landen und wie ein kleines Dorf mit den Fremden umgeht.

Auf Spechbach ist der englische Journalist durch eine Freundin in Heidelberg gekommen. Vier Tage hat er für seine Recherchen vor Ort eingeplant. Dabei hat er auch einen Termin bei Bürgermeister Guntram Zimmermann. Dieser hat sich kurzfristig zu einem Gespräch bereiterklärt, das Wörterbuch liegt auf dem Tisch. "Ich hab seit 22 Jahren kein Englisch mehr gesprochen", erklärt er.

Doch er schlägt sich wacker, beantwortet die vielen Fragen des Reporters - auch mit Unterstützung von Ferdi Oberheinrich. Den hat er zu dem Treffen dazu geholt. Nicht nur weil dieser perfekt Englisch spricht, weil er mehrere Jahre in London gelebt hat, sondern weil er sich auch mit dem Thema bestens auskennt. Oberheinrich gibt in der Flüchtlingsunterkunft einmal in der Woche ehrenamtlich Deutschunterricht.

Zwischendurch kommt man ins Plaudern, Zimmermann erzählt von seiner Leidenschaft, dem Radfahren, und schlägt wieder einen Bogen zum eigentlichen Thema: "Das war eines der ersten Dinge, die wir organisiert haben: Wir haben alte Fahrräder gesammelt, damit die Flüchtlinge sich die Gegend anschauen können", berichtet Zimmermann über die Anfänge. Denn während die Frage, "Flüchtlinge in der Gemeinde, was nun?" die meisten Kommunen erst seit diesem Jahr so richtig beschäftigt, ist Spechbach erfahren. Seit fünf Jahren gibt es im Ort eine Unterkunft des Rhein-Neckar-Kreises. Dort sind zwischen 70 und 80 Menschen untergebracht; zudem wohnen noch elf Asylbewerber in Wohnungen.

Oscar Webb fragt nach dem Durchschnittsalter der Spechbacher, der wirtschaftlichen Situation, nach dem Einkommen. Er will alles über die Kosten, Zuständigkeiten und Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung wissen. Doch da sagt Zimmermann nur: "Das ist alles kein Problem, sondern eine Herausforderung." Mit Aussagen wie diesen beeindruckt er den englischen Besucher. Und wenn er erzählt, dass an Weihnachten Flüchtlinge vor seiner Haustür standen, weil die Heizung in der Unterkunft kaputt war. "Da habe ich den Hausmeister angerufen", sagt Zimmermann ganz selbstverständlich - auch wenn nicht er, sondern der Kreis dafür verantwortlich ist.

Nach seinem Besuch im Rathaus kommt der englische Journalist zu dem Schluss: "Die Flüchtlinge hier haben Glück." Das Schlimmste, das sie hier durchstehen müssten, seien die Langeweile, das Warten auf den Asylantrag und die Ungewissheit, wie dieser ausgehe. Und ein bisschen überrascht ihn das. Sicherlich kenne man in Großbritannien die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof, wo die Flüchtlinge willkommen geheißen werden - aber man hört dort auch von Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte.

Dass in Spechbach alles friedlich ist, führt er zum einen auf das Wirken von Zimmermann zurück und zum anderen darauf, dass es die Unterkunft seit fünf Jahren gibt und die Spechbacher Zeit hatten, sich daran zu gewöhnen. "Ich komme aus einem Dorf, das noch kleiner ist als Spechbach", erzählt er. "Ich weiß nicht, wie das dort ablaufen würde - aber ich glaube, die Leute würden sich die ganze Zeit beschweren." Auf alle Fälle habe er in Spechbach Eindrücke gewonnen, die im Kopf bleiben. "Vielleicht verwende ich die auch noch in anderen Artikeln", so Webb, bevor er mit seiner Recherche weitermacht und sich mit Ferdi Oberheinrich in dessen Wohnzimmer über das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde unterhält.