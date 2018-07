Von Nikolas Beck

Bammental. Die klirrende Kälte ist längst vergessen, bei den Sommertagszügen in der Region wird am Wochenende wieder der Winter vertrieben, und pünktlich zum gestrigen Frühlingsanfang sind auch die Temperaturen freundlich: Sommer, Sonne, Freibad - die Vorfreude steigt. In Bammental dürfte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dieser allerdings einen Dämpfer verpasst haben. Denn wer dort planschen will, muss künftig um einiges tiefer in die Tasche greifen.

Hintergrund > Die Schwimmbadgebühren im Bammentaler Waldschwimmbad wurden letztmals 2005 angepasst. Nun wurden die Preise im Durchschnitt um 25 Prozent erhöht. Neu eingeführt wurde ein Feierabendtarif - ab 18 Uhr zahlen Erwachsene 2 Euro. (alte Gebühr; neue Gebühr) Tageskarten für Erwachsene: 3 Euro; 4 Euro für Jugendliche: 2 Euro; 3 Euro für Kinder: [+] Lesen Sie mehr > Die Schwimmbadgebühren im Bammentaler Waldschwimmbad wurden letztmals 2005 angepasst. Nun wurden die Preise im Durchschnitt um 25 Prozent erhöht. Neu eingeführt wurde ein Feierabendtarif - ab 18 Uhr zahlen Erwachsene 2 Euro. (alte Gebühr; neue Gebühr) Tageskarten für Erwachsene: 3 Euro; 4 Euro für Jugendliche: 2 Euro; 3 Euro für Kinder: 1,50 Euro, 2 Euro Feierabendkarte: 2 Euro 10er-Karten für Erwachsene: 24 Euro; 30 Euro für Jugendliche: 16 Euro; 24 Euro für Kinder: 12 Euro; 15 Euro Familienkarten 1 Erwachsener und Kinder unter 18: 50 Euro; 65 Euro 2 Erwachsene und Kinder unter 18: 85 Euro; 110 Euro Jahreskarten für Erwachsene: 47 Euro; 55 Euro für Jugendliche: 35 Euro; 40 Euro für Kinder: 22 Euro; 25 Euro. nb

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatte das Gremium im vergangenen November eine Erhöhung der Schwimmbadgebühren um etwa 20 Prozent beschlossen. Daraufhin hatte der Verwaltungsausschuss die Gebührenanpassung mehrfach vorberaten und der Anhebung zugestimmt, sofern gleichzeitig ein Feierabendtarif eingeführt wird. Mit dem Beschluss, den das Räterund nun bei elf Ja- und fünf Nein-Stimmen mehrheitlich fasste, steigen die Preise im Durchschnitt sogar um etwa 25 Prozent.

Der Wunsch aus dem Schwimmbad sei es gewesen, vor allem im Bereich der Tageskarten die Preise anzuheben, so Rechnungsamtsleiter Stefan Trunzer. Wer nicht im Besitz einer Jahres-, Familien-, Oder 10er-Karte ist, der wird künftig stärker zur Kasse gebeten: Erwachsene zahlen dann 4 statt bisher 3 Euro. Jugendliche und Ermäßigte - also Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Bundesfreiwilligendienstleistende - kostet der Wasserspaß nun 3 statt bisher 2 Euro, für Kinder wurde der Eintrittspreis von 1,50 auf 2 Euro angehoben. Auch die Karten für regelmäßige Besucher sind teurer geworden (siehe rechts oben), hier fallen die Erhöhungen allerdings geringer aus.

Albrecht Schütte (CDU) beschäftigte der neu eingeführte Abendtarif. Ab 18 Uhr kommen Erwachsene für 2 Euro ins Waldschwimmbad. Eine 10er-Karte für abends, wie von Schütte gewünscht, gibt es zurzeit aber noch nicht. Diese könne aber in Zukunft noch kommen, so Bürgermeister Holger Karl. Des Weiteren merkte Schütte - mit einem Augenzwinkern - an, dass man in Bammental sehr alte Kinder habe. Die Altersgrenze für Kinder - bisher bei 16 Jahren - wollte man allerdings bewusst nicht herabsetzen, erklärte Stefan Trunzer.

Grundsätzlich für eine Erhöhung, aber in einem moderateren Rahmen, sei die SPD-Fraktion. Sprecher Rüdiger Heigl war vor allem die enorme finanzielle Mehrbelastung für Jugendliche ein Dorn im Auge: "Tages- und 10er-Karten sind 50 Prozent teurer geworden, das ist zu viel." Auch gab er zu Bedenken, dass man mit den neuen Preisen eines der teuersten Freibäder in unmittelbarer Nachbarschaft sei.

Man habe die Preise zuletzt 2005 angepasst, hielt Rechnungsamtsleiter Trunzer dagegen. Außerdem sei in den kommenden Jahren nicht mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. Weniger als 40 Prozent der Kosten seien zuletzt durch Eintrittsgelder gedeckt gewesen, so Trunzer. Künftig werde man wohl bei knapp 47 Prozent liegen. Die Gemeinde trage also immer noch über die Hälfte der Kosten.

Mit einem größeren Aufschrei der Schwimmbadbesucher rechnet Trunzer indes nicht. Schließlich seien auch die Vorberatungen schon öffentlich gewesen. Wenngleich er einräumt: Erst wenn die Preise tatsächlich bezahlt werden müssen, werde das für die meisten ein Thema. Die Freude aufs Schwimmbad wird bei vielen Bammentalern aber schon jetzt ein wenig getrübt sein.