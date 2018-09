Von Ute Teubner

Bammental. Gut und gerne dreieinhalb Monate ist es her, dass der Wasserschaden im Heimatmuseum entdeckt wurde. Damals verlautete aus dem Rathaus: Aufgrund eines Leitungsrohrbruches seien über 2000 Liter Wasser ausgelaufen, die sich dann ihren Weg hinter dem Mauerwerk abwärts gebahnt und sich unter dem Parkett der ehemaligen Schalterhalle ergossen hätten. Und es hieß auch: "Eigentlich ist alles ganz harmlos." Inzwischen ist klar: Auch der letzte Öffnungstermin der Sonderausstellung "Wandgestaltung" im alten Bahnhof, der für Sonntag, 22. September, vorgesehen war, fällt buchstäblich ins Wasser.

Dabei sah es zunächst so gut aus: Das defekte Rohr war schnell repariert, die feuchten Tapeten und der beschädigte Parkettboden ebenso schnell entfernt, sodass die Trocknung des von dem Wasserschaden betroffenen sogenannten "Bahn-Ausstellungsraumes" umgehend in die Wege geleitet werden konnte. Auch das Inventar in dem im früheren Bahnhof gelegenen kleinen Museum war in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Glück im Unglück also. Doch warum nur hält das Heimatmuseum in der Bahnhofstraße 5 immer noch seine Pforten geschlossen? Warum ist die Sanierung immer noch nicht unter Dach und Fach gebracht und gleicht die alte Schalterhalle immer noch einer Baustelle?

Auf RNZ-Anfrage sprach Bammentals Bürgermeister Holger Karl von einem "versicherungsrechtlichen Problem", das der endgültigen Fertigstellung der Arbeiten im Moment noch im Wege stehe. Der Wasserschaden sei unstrittig. Zur genauen Ursache wollte sich Holger Karl aus versicherungstechnischen Gründen jedoch nicht äußern. Wolfgang Hafner von der Gemeindeverwaltung bezifferte den entstandenen Sachschaden auf rund 40 000 Euro; darin enthalten seien die Kosten für einen neuen Parkettboden, der auf etwa 80 Quadratmetern verlegt werden müsse.

Wann genau das Heimatmuseum wieder eröffnet, ist somit derzeit völlig unklar. Und das bedeutet für den "Arbeitskreis Heimatmuseum": In diesem Jahr gibt es keine Ausstellung mehr in den Räumlichkeiten. Der Arbeitskreis hatte die Sonderausstellung "Wandgestaltung" organisiert, um daran zu erinnern, dass sich die Tapetenfabrik vor genau 150 Jahren in Bammental angesiedelt hatte.

Bella Hassmann, die Erste Vorsitzende des Kreises, erklärte: "Wir sind ein kleiner Arbeitskreis mit wenigen Leuten, die sich viel Mühe geben, und unsere Ausstellungen sind ja auch nur vier Mal pro Jahr im Heimatmuseum zu sehen - da ist es schon schade, wenn die Sonderschau nun nicht einmal mehr zum Abschluss gebracht werden kann."