Nußloch. (axe) Eine gute Nachricht für die Bürger: Die Wassergebühren dürften fallen. Das zeichnete sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Zuge der Verabschiedung von Bilanz und Erfolgsrechnung des kommunalen Wasserversorgungsbetriebs ab. In den Ausführungen zum Jahresabschluss liest sich das so: "Mit dem Gewinn des Jahres 2013 ... werden nun unter der Maßgabe der exakteren Planung der Investitionsausgaben und der laufenden Kosten die Gebühren unter Berücksichtigung der stetigen Sicherung der Darlehensverpflichtungen auf ein solches Maß zurückzuführen sein, dass der Gebührenzahler in adäquater Weise entlastet wird."

Der angesprochene Jahresgewinn des Wasserwerks beläuft sich auf 170.000 Euro; zu einem kleinen Teil haben dazu auch Erträge aus der Geschäftstätigkeit von Fotovoltaikanlagen beigetragen, die unter dem wirtschaftlichen Dach des Eigenbetriebs abgerechnet werden. Für die Beteiligung an der großen Freilandanlage zur Erzeugung von Sonnenstrom ist im laufenden Jahr eine Kreditaufnahme von 180.000 Euro angesetzt, die von der Kommunalaufsicht bereits angemahnt wurde. Nußloch hatte das zurückgestellt, um ein größeres Darlehenspaket zu schnüren, das auch die geplanten Solarenergieaufbauten auf den Dächern der kommunalen Liegenschaften umfasst. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass diese 2014 noch errichtet werden.

Überhaupt bemängelt der Jahresabschluss Verzögerungen bei Instandsetzung und Unterhalt, das Missverhältnis zwischen Investitionsvorhaben und tatsächlicher Umsetzung. Ähnliches gilt für den Gemeindehaushalt von Nußloch. In der Summe weist der 1,4-Millionen-Euro-Vermögensplan des Wasserwerks ein Minus von 855.000 Euro bei den investiven Maßnahmen aus. Ebenso gingen Beiträge von beinahe 600.000 Euro nicht ein, kamen Abrechnungen für das Neubaugebiet "Beim Seidenweg" noch nicht zur Auszahlung.

Insgesamt betrug die Bilanzsumme des Wasserversorgungsbetriebs Ende 2013 bei Aktiva und Passiva 4,8 Millionen Euro. An langfristigen Verbindlichkeiten, also an Krediten, schlagen 3,7 Millionen Euro zu Buche.