Nußloch. (axe) Zeichnet sich hier ein Konflikt ab? Könnte die Konversion - die Umwandlung verlassener Militärstandorte in Mannheim und Heidelberg - den Unmut der Umlandgemeinden heraufbeschwören? In der jüngsten Sitzung des Nußlocher Gemeinderates jedenfalls konnte man solches aus den Ausführungen von Bürgermeister Karl Rühl herauslesen. Konkret ging es um das Gelände der ehemaligen "Turley Barracks" in der Mannheimer Neckarstadt.

Bekanntlich ziehen sich die US-Streitkräfte zurzeit komplett aus der Region zurück und die betroffenen Kommunen suchen nach neuen Nutzungsmöglichkeiten der verwaisten Armeeareale. Die Mannheimer "Turley Barracks" wurden bereits im Jahr 2007 aufgegeben; in der Folge versuchte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die frühere Kaserne loszuschlagen - bislang erfolglos.

Mittlerweile hat die Quadratestadt die Sache selbst in die Hand genommen und strengt einen Bebauungsplan für die Brache an, für den eine parallele Änderung des gültigen Flächennutzungsplanes erforderlich ist. Daher wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange jetzt auch Nußloch um eine Stellungnahme gebeten.

Das Gebiet in Mannheims Neckarstadt - bisher eine 14,1 Hektar große "Sonderbaufläche militärischer Nutzung" - soll für unterschiedliche Formen von Wohnhäusern sowie für Gewerbe und kulturelle Einrichtungen geöffnet werden. Dazu sieht der Planentwurf 8,7 Hektar für Wohnbebauung und 3,6 Hektar Gewerbeareal, ferner 1,8 Hektar für Grünflächen vor. Der zentrale Appellplatz soll dabei genauso erhalten bleiben wie 14 denkmalgeschützte Gebäude aus der vorvergangenen Jahrhundertwende.

Ohne Diskussion segnete der Nußlocher Gemeinderat das Vorhaben der Quadratestadt ab. Aber Rathauschef Rühl formulierte seine Sorge, wohl vor allem mit Blick auf die üppigen Heidelberger Liegenschaften, dass die Konversion spürbare Auswirkungen auf die Umlandgemeinden haben könnte. Heidelberg wiederum plant an der Mannheimer Straße im Stadtteil Wieblingen, die Freiwillige Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in einem Gebäudekomplex anzusiedeln. Hiergegen wurden ebenfalls keine Einwände am Nußlocher Ratstisch erhoben. Der zugehörige Bebauungsplan, der eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit sich bringt, will 0,5 Hektar vormaliger Landwirtschafts- in eine Gemeinbedarfsfläche verwandeln.