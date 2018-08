Von Roland Fink

Leimen. Fischer, wie tief ist das Wasser? Erinnert sich noch jemand an das Kinderspiel? Doch wenn das Spiel früher Spaß machte, den Mitgliedern des Sport-Angler-Club Leimen (SAC) ist derzeit weniger zum Spaßen zumute. Sie beobachten genau den Pegel ihrer beiden Angelseen zwischen der Schwetzinger Straße und der Bundesstraße 3. Denn der sinkt stetig. "Seit den Bauarbeiten am Regenrückhaltebecken beobachten wir ein Absinken des Grundwasserspiegels", so SAC-Vorstand Gerhard Stempel.

Die Welse, Karpfen, Schleien, Hechte oder Zander, um nur einige der Fischarten in den Gewässern zu nennen, haben es in den Seen nicht leicht. Schon vor Jahren wurden Pumpen installiert, um die Sauerstoffzufuhr zu fördern. Hervorgegangen aus dem Angelverein des Heidelberger Zementwerkes, hat sich der SAC 1990 gegründet. An das Fischsterben von 1987 erinnern sich noch einige der Angler, damals kippte der größere der beiden Seen fast. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr wurde dem Wasser wieder "Leben" eingehaucht. Sie schafften es, das System zu stabilisieren.

Doch ab März dieses Jahres wurde ein drastisches Absinken des Wasserspiegels beobachtet. Etwa 30 Zentimeter am kleinen Angelsee, der eine Fläche von knapp einem Hektar hat, und etwa 13 Zentimeter am 2,8 Hektar großen Hauptsee. Die Vermutung lag nahe, dass durch das Abpumpen des Grundwassers an der Baustelle des Regenüberlaufbeckens (RÜB) zwischen Falltorstraße und B 3 der Grundwasserspiegel sinkt. Bei den Anglern schrillten die Bissanzeiger. Ein Ortstermin Anfang Juli auf der Baustelle mit Verantwortlichen und Behördenvertretern sollte Klarheit verschaffen. War die Baustelle ursächlich, könnte nicht das abgepumpte Grundwasser den Seen zugeführt werden?

In einer Pressemeldung hat die Stadt Leimen wesentliche Punkte zusammengefasst, um die Vermutung des SAC zu widerlegen. Bodengutachten vor Baubeginn hätten die Absenktrichter bei der Grundwasserableitung in den Landgräben überprüft, dabei sei von einem Radius von 200 Meter um die Entnahmestelle auszugehen. Die Angelgewässer lägen aber 500 Meter weit weg. Ständige Wasserstandsmessungen am See und die damit verbundenen Schwankungen können nicht im Zusammenhang mit der Baustelle gesehen werden, so das städtische Schreiben.

Das beruhigt die etwa 25 Sportangler und 70 Mitglieder als Pächter von Heidelberg Cement allerdings kaum. Das Unternehmen entnimmt seit Jahren mittels Pumpen unweit des Sees sporadisch Wasser für die Fertigung, "doch das spielte bisher keine Rolle", so der Vorstand. Bisher wurden 2400 Kubikmeter Grundwasser täglich an der Baustelle des RÜB gefördert, als das reduziert wurde, hätten sich die Pegel der Angelgewässer sofort angepasst. "Es besteht ein Zusammenhang, das lässt sich ablesen", so Achim Mouhlen, zweiter Vorsitzender des Vereins. Der kleine See ist durchschnittlich 3,20 Meter tief, der Große etwa 2,50 Meter.

Die Einleitung des beim Regenüberlaufbecken abgepumpten Grundwassers in die Angelseen scheitert nicht nur an den Kosten für die Leitung, sondern auch am Eisengehalt. "Der ist zu hoch und verträgt sich nicht mit dem Wasser der ehemaligen Baggerseen".

Informierte Stadträte trafen nun sich zu einer Ortsbegehung am Fischwasser, um über Lösungen zu diskutieren. Die Stadt Leimen zeige sich kooperativ, so die Meinung der Vorstandschaft, man setze nicht auf Konfrontation. Doch guter Rat ist teuer. Könnte ein Gutachten zusammen mit der Wasseraufsichtsbehörde Klarheit bringen? Lässt sich fischverträgliches Wasser einleiten? Die Sportangler hoffen auf Verständnis und dringende Bereinigung der Situation. Aufgeben? Auf keinen Fall, die Angelseen sind neben den Sportgewässern auch wichtige großflächige Biotope. Denn die Angler verstehen sich auch als Naturschützer. Derzeit wird also besonders akribisch das Fähnchen am Pegel beobachtet. Fischer, Fischer, welche Fahne weht heute? Ein anderes bekanntes Kinderspiel - und für den Sport-Angler-Club Leimen läuft die Zeit.