Von Christoph Moll

Leimen-St. Ilgen. Schlachtplatte. Wellfleisch. Bratwurst. Kassler. Den Fleischliebhabern läuft bei solch einer Speisekarte das Wasser im Mund zusammen. Die Vegetarier oder gar Veganer machen um Schlachtfeste hingegen einen großen Bogen. Und auch der Tierrechtsorganisation Peta schmecken diese Veranstaltungen überhaupt nicht. Der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Leimener Stadtteil St. Ilgen haben die Tierschützer nun ein konkretes Angebot gemacht: Wenn die Awo ihr Schlachtfest nächstes Jahr in ein "Veggie-Fest" - also ein Fest mit einem fleischlosen Speisenangebot - umwandelt, erhält sie kostenlos 500 vegane Würstchen. Doch bei der Awo hält sich die Begeisterung in Grenzen.

"Das kommt überhaupt nicht in Frage", sagt Karin Hack fest entschlossen. Die Vorsitzende der St. Ilgener Awo will sich die Veranstaltung nicht nehmen lassen: "Ich werde nicht auf unser Schlachtfest verzichten." Gerade in diesem Jahr habe die Awo einen Besucheransturm erlebt wie noch nie zuvor. "Und ich bin schon lange dabei", sagt Hack. Mehrere Hundert Hungrige strömten Anfang Oktober zum "Diljemer Schlachtfest" und ließen sich Schlachtplatte, Wellfleisch, Bratwürste und Kassler schmecken - ein Besucherrekord in 15 Schlachtfest-Jahren. Insgesamt wurden über 70 Kilogramm Fleisch verspeist.

"Die Vereine brauchen diese Feste, weil sie nicht mehr so bezuschusst werden wie früher", erklärt Karin Hack. "So mancher Euro aus dem Schlachtfest fließt in den Tafelladen und kommt über 1900 Bedürftigen zugute." Das Schlachtfest veranstalte die Awo, weil es die meisten Besucher anlocke und es einfach eine sehr gute Einnahmequelle sei, erklärt die Vorsitzende. Es gehe nicht darum, das Töten von Tieren zu feiern.

Das sieht die Tierrechtsorganisation Peta anders und findet: Töten kann nie ein Fest sein. "Tradition rechtfertigt niemals Tierquälerei - sogenannte Schlachtfeste sind völlig veraltet und mit der heutigen aufgeklärten Gesellschaft nicht zu vereinbaren", erklärt Lisa Wittmann, Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei Peta. Deshalb schlägt die Tierrechtsorganisation der Awo vor, das Schlachtfest in "Veggie-Fest" mit dem Motto "Tiere achten statt schlachten" umzubenennen. Im Gegenzug bietet sie an, 500 - oder bei Bedarf auch mehr - vegane Würstchen zu spendieren und der Awo viele tierfreundliche vegane Rezeptvorschläge zukommen zu lassen. "Mit dem neuen tierleidfreien, rein pflanzlichen Verpflegungskonzept könnten die Bürger aus Leimen ein klares Zeichen des Wertewandels hin zu mehr Mitgefühl für alle Lebewesen setzen."

Aber wie kam Peta ausgerechnet auf St. Ilgen, wo es doch so viele Schlachtfeste in der Region gibt? Grundsätzlich richte sich das Würstchen-Angebot an alle Veranstalter von Schlachtfesten, sagt Lisa Wittmann von Peta. Auf das St. Ilgener Fest sei man im Internet gestoßen. "Wir schreiben alle an, bei denen wir glauben, dass sie offen sein könnten für unseren Vorschlag." Bisher habe aber noch kein Veranstalter das Angebot angenommen. Dabei ist Wittmann überzeugt: "Das kann lecker sein und gerade junge Leute anlocken - mit unseren Würstchen kommen noch mehr Besucher."

Das glaubt Karin Hack nicht. "Ich verstehe die Tierschützer und sehe das nicht als Angriff gegen uns", sagt die 64-Jährige. "Ich bin auch tierlieb, Mitglied in einem Tierschutzverein und habe einen Hund", sagt die Awo-Vorsitzende. Sie müsse aber auch an den Verein denken. Vor Ort habe jedenfalls noch niemand das Fest kritisiert. "Mit diesen Vorwürfen müssen wir halt leben", meint die Awo-Vorsitzende. Dabei achte man genau darauf, woher das Fleisch komme. Nämlich von einer Metzgerei aus der Region.