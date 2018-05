Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Das neue Jahr fängt höchstwahrscheinlich so an wie das vergangene: nämlich mit einem Hochwasser. Bereits vor Weihnachten schwappte der Neckar in der Vierburgenstadt das erste Mal über die Ufer und überflutete den kleinen Lauer. Dann zog sich der Fluss wieder zurück, um vor einigen Tagen erneut aus seinem Bett zu springen. Doch das scheint nur ein erster Vorgeschmack auf das zu sein, was die Städte am Neckar in den nächsten Tagen erwartet.

Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes geht davon aus, dass ausgerechnet am Dreikönigstag eine Hochwasserwelle auf die Region zurollt. Quasi über Nacht soll der Pegel des Neckars an der Messstation im nur wenige Kilometer flussaufwärts von Neckarsteinach entfernten Rockenau bei Eberbach von 3,40 Meter auf über sechs Meter steigen. Das würde einem zweijährlichen Hochwasser entsprechen. Normal ist ein Wasserstand von 2,40 Meter. Das würde auch bedeuten, dass die B 37 in Heidelberg bei der Alten Brücke überflutet wird.

Da die Hochwasservorhersagezentrale für die Vierburgenstadt selbst keine Prognose erstellt, orientieren sich die Neckarsteinacher auch am Pegel für Gundelsheim. Dort soll der Hochwassermeldewert von 3,40 Meter am Donnerstag überschritten werden. Erwartet werden 5,50 Meter - normal sind 2,40 Meter.

In Neckarsteinach sieht man dem Hochwasser gelassen entgegen. Der Bauhof beobachte die Lage und auch die Anlieger seien "routiniert" im Umgang solchen Situationen, sagt Bürgermeister Eberhard Petri. "Wir haben die Parkplätze am Neckar schon vor Weihnachten gesperrt - und das bleibt auch die nächsten Tage so." Bei jedem Hochwasser gäbe es aber Autofahrer, die das Parkverbot ignorieren und ihre Wagen trotzdem abstellen. Dabei könne alles ganz schnell gehen und der Lauer überflutet sein. Es seien sogar schon Autos in den Fluten versunken. Das soll nicht mehr passieren.

"Bevor wir die Autos aber einfach abschleppen, versuchen wir die Halter telefonisch zu erreichen", sagt Petri. Die meisten seien sogar dankbar. Schließlich sei der Schaden bei einer Überflutung höher als die Kosten fürs Abschleppen.

