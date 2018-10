Leimen. (fre) Die Teilsanierung der Hauptstraße im Leimener Stadtteil Gauangelloch kostet über 1,9 Millionen Euro. Das gab Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bei der jüngsten Ratssitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" bekannt. Wann genau mit den Arbeiten begonnen wird, blieb indessen offen. Bekannt ist lediglich, dass die Arbeiten, die mit einer Vollsperrung dieser Durchgangsstraße einhergehen, voraussichtlich ein Jahr dauern werden.

Anvisiert ist der Sanierungsbeginn für "Anfang bis Mitte Juni", hieß es bei vorangegangenen Informationen. Der exakte Zeitplan, so Bauamtsleiter Holger Gora und der OB auf Nachfrage von Mathias Kurz (FW), werde derzeit mit der beauftragten Bauunternehmung abgestimmt. An den Kosten beteiligt sich auch der Rhein-Neckar-Kreis, da die Hauptstraße in Gauangelloch eine überörtlich bedeutsame Kreisstraße ist. Betroffen von den aktuellen Arbeiten ist der Abschnitt zwischen dem Smaragdweg und der Straße "Am Hang".

Abgeschlossen ist ebenfalls die Ausschreibung für die Sanierung der kaputten Treppe an der Friedhofskapelle in Leimen-Mitte. Laut OB wird die Sanierung über 77.000 Euro kosten. Auch hier habe sich das Ergebnis im Bereich der eigenen Kostenkalkulation gehalten.