Leimen. (sg) Wer den neuen Leimener Lehr- und Wanderweg nutzt, kann sich beim Wandern jetzt schlau machen und sein Wissen über den regionalen Obst- und Weinanbau vertiefen. Sechs Bildtafeln sorgen entlang der rund einen Kilometer langen Strecke für die notwendigen Informationen. Der Wanderweg beginnt an der verlängerten Endhaltestelle der Straßenbahn in der Nußlocher Straße und führt an bewirtschafteten Wingerten vorbei und mitten durch die Weinberge der Winzerfamilie Müller hinauf zur Kreuzweghütte im Gewann "Knollen".

Als Initiator des neuen Wanderwegs konnte der ehemalige Kreisvorsitzende Dr. Erich Dickler vor rund zwei Jahren die Vorstandschaft des Leimener Obst-, Wein- und Gartenbauvereins von seiner Idee überzeugen. Die Mitglieder machten sich an die Planungen und finanzierten die erste Teilstrecke.

Der mit einem Weinbergfest hoch über der Stadt offiziell eingeweihte Lehr- und Wanderweg stellt eine Verlängerung des Erlebniswanderwegs "Wein und Kultur" in Heidelberg-Rohrbach dar und thematisiert den Leimener Obst- und Weinbau. Der Vereinsvorsitzende Herbert Schuppel übernahm nach musikalischer Einstimmung durch die Musikschule Leimen die Eröffnung des neuen Wanderweges. Nach der Pflanzung der Wildobstanlage 2006 durch den Obst-, Wein- und Gartenbauverein sei ein ansprechender südlicher Ortseingang geschaffen worden, der nun durch den Wanderweg ergänzt werde, freute er sich. Mit sechs Bildtafeln sei das erste Teilstück des Lehr- und Wanderwegs geschaffen worden.

Für das zweite und letzte Teilstück, das vom Gewann "Knollen" über Kasperstraße, Prinzenbrücke und Heltenstraße bis zum Neuen Weg nach Heidelberg-Rohrbach führen und dort etwa in Höhe der Haltestelle Rathaus mit dem Rohrbacher Erlebniswanderweg "Wein und Kultur" verschmelzen soll, bedürfe es noch einiger Sponsoren. Für viele Bürger sei früher der Weinbau zur eigenen Versorgung notwendig gewesen, so Schuppel. Heute noch werde in der Stadt durch zwei Weingüter erfolgreich Weinanbau betrieben. Außerdem gebe es auch einige Hobbywinzer. Der Obstbau sei viele Jahre lang Haupt- oder Nebenverdienst für die Bauern gewesen. Die hervorragende Lage an der Bergstraße erlaubte, alle Obstsorten anzupflanzen. "Bei uns wachsen sogar Kiwis", so Schuppel.

Seitens der Stadt sprach Bürgermeisterin Claudia Felden von einem "wichtigen Schritt für die Naherholung der Stadt". Die Bevölkerung und Tagesgäste würden von dem neuen Wanderwegangebot profitieren und könnten bequem zu Fuß die Natur und Umgebung Leimens erkunden und genießen. Zur Freude des Gartenbauvereins erklärte sie, dass der Wanderweg, der derzeit noch etwas holprig zu schönen Aussichten hoch über die Stadt führt, einen neuen Belag erhalten werde. Geld sei dafür schon im Haushalt eingestellt.

Grußworte sprachen der neue Kreisvorsitzende für Obstbau, Garten und Landschaft Eric Grabenbauer sowie Dieter Eitel vom Landratsamt als Leiter des Bereichs Landwirtschaft und Naturschutz und Dr. Jutta Weber vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Am Eröffnungstag gab es am Startpunkt des Lehr- und Wanderweges für alle Wanderer und Gäste ein Glas Sekt. An der Kreuzweghütte im Weinberg angekommen lockten Zwiebelkuchen, Wein und Leckereien vom Grill.