Region Heidelberg. (cm/fre) Wo sorgten die Gemeinderatswahlen für besondere Überraschungen? Die Redaktion hat die Wahlergebnisse unter die Lupe genommen.

> Leimen: In der Großen Kreisstadt, in der statt 32 nur noch 26 Stadträte zu wählen waren, honorierte die Wählerschaft offenbar die Distanz zur Rathausspitze mit SPD-Oberbürgermeister und FDP-Bürgermeisterin: SPD und FDP verloren zusammen rund sechs Prozent. Die Sozialdemokraten müssen sich nun mit sechs Mandaten begnügen, die Liberalen gar nur noch mit drei. Klar gesiegt hat die GALL. Sie gewann fast viereinhalb Prozent dazu und ist nun mit fünf Räten - darunter auch der örtliche Grünen-Chef - die drittstärkste Kraft. Zugewinne verbuchten ebenfalls die CDU, die mit acht Sitzen stärkste Kraft bleibt, sowie die Freien Wähler, die trotz verkleinertem Rat ihre vier Sitze halten konnten.

> Neckargemünd: Die Freien Wähler haben die CDU als stärkste Kraft im Gemeinderat abgelöst. Die Christdemokraten kamen nur noch auf 26,25 Prozent - ein Minus von etwa vier Prozent. Sie mussten dadurch einen ihrer bisher sieben Sitze abgeben. Die Freien Wähler holten hingegen mit 29,04 Prozent etwa vier Prozent mehr, was sich auf die Sitzanzahl auswirkt: Sie haben künftig sieben Sitze, davon zwei Ausgleichsmandate. Bisher waren es insgesamt sechs. Fast auf dieselben Ergebnisse wie vor fünf Jahren kamen die SPD und die Grünen. Sie behalten ihre sechs beziehungsweise fünf Sitze. Sechs neue Gesichter haben es ins 24-köpfige Gremium geschafft, vier Räte schafften den Wiedereinzug nicht, obwohl sie wieder angetreten waren.

> Gaiberg: Wohl der Streit um die Streuobstwiesen brachte der Grünen Liste ein sattes Stimmenplus von fast neun Prozent ein: Damit lösten die Grünen mit 29,13 Prozent der Stimmen die SPD/Aktive Gaiberger als stärkste Kraft im Gremium ab. Diese erhielten nur noch 28,55 Prozent, vor fünf Jahren waren es 33,02 Prozent. Die Zahl der Sitze verdoppelte sich für die Grüne Liste von zwei auf vier, die SPD/Aktive Gaiberger mussten ebenso wie die CDU einen Sitz abgeben, die Freien Wähler behielten ihre drei Plätze im 14-köpfigen Gemeinderat.

> Mauer: Ein großes Stühlerücken steht im Gemeinderat bevor. Denn mit "Unabhängig für Mauer" (drei Sitze) und "Grüne Vielfalt für Mauer" (ein Sitz) sind zwei neue Gruppierungen vertreten. Die Grünen waren nicht mehr angetreten. Die CDU als größte Fraktion und die SPD verloren kräftig und müssen je einen Sitz im 14-köpfigen Gremium abgeben.

> Schönau: Die Freien Wähler mischen den Gemeinderat kräftig auf. Bisher waren in diesem nur die CDU und die SPD mit jeweils sieben Sitzen vertreten. Nun sind die Freien Wähler um den zuvor aus der CDU ausgetretenen Dr. Bernd Maar nach einer zehnjährigen Pause mit zwei Sitzen wieder zurück im Gremium. Dafür musste die CDU zwei Sitze abgeben und holte nur noch 35,10 Prozent, 2009 waren es noch 47,42 Prozent.

> Meckesheim: Schrumpfen wird der Gemeinderat in der neuen Legislaturperiode von 18 auf 14 Sitze. Trotzdem konnte die örtliche Bürgergemeinschaft Mum einen Sitz mehr holen - nämlich fünf. Die CDU gab einen ab und hat nun noch sechs Mandate. Kräftig Federn lassen muss aber die SPD, die künftig mit drei Sitzen vier weniger hat als bisher.

> Dossenheim: Obwohl die Grünen mit einer fast komplett neuen Mannschaft zur Gemeinderatswahl antraten, hat sich dies nicht negativ auf das Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren ausgewirkt. Im Gegenteil: Sie holten sogar mit 24,44 Prozent ein Prozentpunkt mehr. Dafür musste die CDU einen Sitz abgeben und hat jetzt sechs, ist aber weiter stärkste Kraft. Die SPD hat nun vier statt drei Sitze, ist aber nur die viertgrößte Gruppierung im Gemeinderat.

> Wiesenbach: Auch wenn es sich in Sitzen nicht auszahlte: Die Grünen sind nun mit 28,24 Prozent die stärkste Kraft am Ort. Sie überflügelten die Freien Wähler, die einen Sitz abgeben mussten an die zulegende SPD. Wie alle anderen Fraktionen hält auch die CDU drei Sitze.