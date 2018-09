Von Mareike Ritter

Leimen. Die Jubelrufe zum Fußballspiel Deutschland gegen Portugal konnte man wohl durch ganz Leimen hören. Wer nicht an einem der großen Public-Viewing-Plätze in Heidelberg mitfieberte, den zog es vielleicht nach Leimen ins Restaurant "Fody's" neben dem Freibad. Dort konnte man die spannenden 90 Minuten der Weltmeisterschaft in Brasilien von der Terrasse aus auf einer großen LED-Leinwand verfolgen. Viele begeisterte Fußballfans kamen nach Leimen: "Ich gucke Deutschlandspiele am liebsten in einer großen Gruppe und wurde nicht enttäuscht", so Katja Kramer. Die 37-Jährige aus Wiesloch kam mit Fantrikot der deutschen Mannschaft: "In Berlin wäre ich zwar lieber, aber die Stimmung hier ist auch schon sehr gut."

Holga und Eduard Schrötlin, die 25 und 30 Jahre alt sind, kamen mit ihren zwei dreijährigen Söhnen aus Sandhausen. Sie fanden es schön, dass so viele Leute da waren und auch die zwei Jungs wurden schnell von der WM-Begeisterung im Restaurant angesteckt. Ausgerüstet waren sie ja schon mit Deutschlandflaggen auf den Backen. "Die Stimmung ist sehr gesellig und im Gegensatz zu den Übertragungen in Heidelberg ist es hier nicht ganz so voll", meinte die 18-jährige Leonie Simpson, die extra aus Seckenheim gekommen war: "Da bekommt man eher noch einen Sitzplatz."

Die rund 250 Plätze auf Stühlen und Bänken waren komplett gefüllt, Deutschlandfans mit Trikots, Hüten und Fahnen fieberten gespannt beim Spiel mit, die Stimmung wurde von Spielminute zu Spielminute besser. Es wurde mit verletzten Fußballern mitgelitten, es gab wütendes Gefluche bei Fouls und allgemein bekam man zwischen all dem Schwarz-Rot-Gold beinahe den Eindruck, im Stadion zu sitzen. Zwischendurch fiel zwar mal der Ton aus. "Was ist denn da los?", riefen einige. Das war's denn aber auch.

Pech hatten nur diejenigen, die etwas später kamen. Die begehrten Sitzplätze waren irgendwann belegt, sodass einige Gäste nur noch stehen konnten oder sich ins Innere des Restaurants setzten mussten. Dort wurde das Spiel zusätzlich auf Fernsehern übertragen. Für die nächsten Spiele will das "Fody's" aber Bierbänke auf den Parkplatz stellen. Dann kann man auch von dort aus mitfiebern.

Echten Fußballbegeisterten dürfte außerdem die Tatsache gefallen haben, dass sie nicht bis zur Halbzeit mit einer Pipipause warten mussten: Auf den Toi-letten wurde das Spiel nämlich aus Lautsprechern übertragen, wodurch manch einer nach Müllers erstem, zweitem oder drittem Tor freudestrahlend von seinem Toilettengang zurückkam.

"Wir dachten uns: nicht kleckern, klotzen", erzählt der Geschäftsinhaber Fody Pashalidis. "Meine Mitarbeiter hatten die Idee, neben den üblichen Fernsehern im Restaurant, auch eine größere Leinwand zur Übertragung von Welt- und Europameisterschaften aufzubauen." Mit der drei mal vier Meter großen Übertragungsfläche hat er einen Volltreffer gelandet: So kam der 23-jährige David Taig aus Dielheim "vor allem wegen der Leinwand". Markus Weber, 49 Jahre alt, kam aus Nußloch und lobte besonders die "coole" Organisation: Trotz der vielen Gäste war immer genug Bier im Glas, um triumphierend auf eins der vier Tore der deutschen Mannschaft anzustoßen.