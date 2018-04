Von Willi Berg

Meckesheim/Heidelberg. Hätte das Steuerdebakel in Meckesheim mit mehr Personal verhindert werden können? Schon in den Jahren 2008/2009 habe der Gemeinderat gefordert, den jetzt angeklagten Kämmerer zu entlasten. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister Hans Sonnentag gestern als Zeuge vor dem Heidelberger Landgericht. Der Beamte sei wegen einer "großen Fülle von Aufgaben sehr stark belastet" gewesen.

Im Hinblick auf die Aktenstapel in dem Büro des Kämmerers sagte Sonnentag: "Man sah, was los war." Der Angeklagte habe "sehr viel und fleißig gearbeitet", auch am Wochenende. Mindestens zweimal habe er Bürgermeister Hans-Jürgen Moos darauf angesprochen, dass der Kämmerer "Verstärkung" brauche. Das sei jedoch "nicht auf fruchtbaren Boden" gefallen. Auch im Gemeinderat sei die personelle Situation wiederholt Thema gewesen. "Der Gemeinderat war über alle Fraktionsgrenzen hinweg bereit, neues Personal einzustellen", sagte Sonnentag. Moos habe dies abgelehnt und ihm geantwortet, die Arbeit sei "zu schaffen". Der Bürgermeister habe einen hohen Anspruch an die Arbeitsleistung, was nicht verkehrt sei. Aber man "muss sehen, wo die Grenzen erreicht sind".

Die Grenzen der Belastbarkeit waren bei dem Angeklagten offenbar schon seit Jahren erreicht. "Er hätte mal richtig rebellieren müssen", sagte der stellvertretende Bürgermeister.

Doch das war nicht die Sache des loyalen Beamten. "Er war ein stiller, bescheidener Mitarbeiter, der alles mit stoischer Ruhe über sich ergehen ließ", so der Zeuge. Im November 2011 erlitt der Angeklagte im Rathaus einen Schlaganfall, er ist inzwischen pensioniert.

Der 61-Jährige wird der Untreue in 146 Fällen beschuldigt, weil er es jahrelang vielfach versäumte, Gewerbesteuern zu erheben. Ansprüche von rund 620 000 Euro sind indes inzwischen verjährt.

Der Gemeinderat habe 2009 zudem gefordert, eine externe Beratungsfirma zu beauftragen, berichtete Sonnentag. Die sollte helfen, Arbeitsabläufe im Rechnungsamt zu optimieren. Hierfür habe der Gemeinderat bereits 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Doch Bürgermeister Moos habe dies abgelehnt. "Er hielt es für rausgeworfenes Geld."

Im August 2011 beschlagnahmte die Polizei im Rathaus zahlreiche Steuerakten. Der Bürgermeister habe es damals nicht für nötig gehalten, seinen Stellvertreter und den Gemeinderat darüber zu informieren. Von der Razzia habe man erst am nächsten Tag aus der Zeitung erfahren, kritisierte Sonnentag. Da war Moos bereits privat nach Schottland gefahren, ohne seinen Stellvertreter von der Reise zu unterrichten. Er sei über diese Vorgehensweise "entsetzt gewesen".

Für Empörung sorgte auch eine Äußerung des Bürgermeisters in der Presse. Moos soll nach der Razzia dem Gemeinderat vorgeworfen haben, als Kontrollorgan 25 Jahre lang versagt zu haben. "Das hat den Gemeinderat auf die Palme gebracht", sagte Sonnentag.

Es sei nicht das einzige Mal, dass der Bürgermeister den Gemeinderat vor den Kopf gestoßen habe. Moos habe eigenmächtig den Dispokredit der Gemeinde um 300 000 auf 1,3 Millionen Euro erhöhen lassen - ohne den notwendigen Beschluss des Gemeinderates. "Es war rechtswidrig, so vorzugehen", sagte Sonnentag gestern vor Gericht. Kommentar des Vorsitzenden Richters Edgar Gramlich: "Der Bürgermeister wollte sich nicht in die Karten schauen lassen." Sonnentag: "So kann man das formulieren."

Sein Stellvertreter wusste um die Unzufriedenheit mancher Mitarbeiter im Rathaus. Dafür spreche, "wie viel Personal das Rathaus verlassen hat".