Eppelheim. (sg) Ins Landratsamt zitiert wurde Bürgermeister Dieter Mörlein, denn es galt von höchster Stelle Lob und Dank entgegenzunehmen. Landrat Stefan Dallinger gratulierte dem Eppelheimer Bürgermeister hochoffiziell im Namen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, aber auch persönlich in freundschaftlicher Verbundenheit zu dessen 40. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst.

Über das politische Wirken Mörleins ließen sich sicher viele Seiten füllen, meinte der Landrat. Beeindruckt war er über die Tatsache, dass Mörlein vor seiner Karriere im öffentlichen Dienst zunächst 1963 Maschinenschlosser gelernt hatte, sieben Jahre in diesem Beruf arbeitete, währenddessen an der Abendschule die Mittlere Reife und schließlich die Fachhochschulreife am Wirtschaftsgymnasium Heilbronn erwarb.

1974 begann er das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. Danach war Mörlein zunächst zehn Jahre stellvertretender Haupt- und Personalamtsleiter in Neckarsulm, dann Bauleiter und Geschäftsführer des Freizeitbades "Aquatoll" und von 1992 bis 1994 Bürgermeister in Neckarsteinach.

Die Wahl 1994 zum Bürgermeister in Eppelheim sei ein Meilenstein gewesen, betonte Dallinger. Trotz vieler Mitbewerber sei es Mörlein gelungen, im ersten Wahlgang 54,5 Prozent der Stimmen zu erreichen. Damit stand erstmalig seit 1919 kein SPD-Bürgermeister und kein Einheimischer an der Spitze der damals noch 13 500 Einwohner zählenden Gemeinde. Seither sei der Bürgermeister ein ideenreicher Macher und Schaffer, der sich als Manager eines Dienstleistungsbetriebes sehe und keinen Feierabend kenne. Seinem Streben sei es zu verdanken, dass Eppelheim 1998 die Stadtrechte verliehen, die Rudolf-Wild-Kultur- und Sporthalle sowie das Hallenbad und Kegelstadion gebaut wurden.

Heute gehöre der Eppelheimer Rathauschef und dreifache Opa zu den profiliertesten und bekanntesten Bürgermeistern im Rhein-Neckar-Kreis und habe Eppelheim für mittlerweile 15 100 Einwohner zu einer attraktiven Stadt gemacht. Besonders imponierend sei seine "gigantische Medienpräsenz". Mörlein habe viele rührige und tolle Aktionen ins Leben gerufen. Stefan Dallinger erinnerte an die Möglichkeit für Studenten, die der Stadt für eine gewisse Stundenzahl ihre Tatkraft zur Verfügung stellen und dafür ihre Studiengebühren erstattet bekamen. Diese Idee wurde zu den 1000 besten Bürgerideen gewählt und brachte Mörlein den Titel "Weltbeweger" ein. Wegweisend war der Weg zum papierlosen Rathaus, der 2008 gestartet wurde.

Als erste Kommune in Baden-Württemberg ließ Eppelheim sechs Schulen und zwei Sporthallen in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft sanieren und zum Festpreis bewirtschaften. Das Sanierungsprojekt machte den Bürgermeister 2009 zur "PPP-Persönlichkeit des Jahres". Für Schlagzeilen sorgte die von Mörlein konstruierte "Null-Bock-Bank" für Jugendliche und sein Einsatz für sozial benachteiligte Bürger: Sie zahlen dank der Aktion "Komma verschoben" bei Kulturveranstaltungen nur ein Zehntel des Eintrittspreises. Hervorgehoben wurde das Engagement der Stadt zur Vertiefung der Freundschaft zu den Amerikanern. Erst kürzlich wurde auf Initiative von Mörlein zur Entlastung des Schulranzens eine Grundschule mit iPads ausgestattet. Eine schöne Geste des Miteinanders sei auch die jüngste Idee, die Opfer der Raubserie in Eppelheim zu einer Kulturveranstaltung einzuladen.

Dallinger gratulierte dem Bürgermeister für seine stets erfolgreiche Arbeit. Mörleins Amtszeit als Bürgermeister endet am 31. Dezember 2016. Nach insgesamt 54 Berufsjahren darf er sich dann auf den Ruhestand freuen.