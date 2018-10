Von Thomas Frenzel

Leimen. Er ist einer der erfahrensten Kommunal- und Kreispolitiker der Region: Bruno Sauerzapf. Der Ehrenbürger der Großen Kreisstadt Leimen wirkte über 50 Jahre in der Verwaltung und gestaltete als Erster Bürgermeister mehr als drei Jahrzehnte die Entwicklung seiner Heimatstadt maßgeblich mit. Der pragmatische Christdemokrat ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und feiert am heutigen 23. Januar seinen 70. Geburtstag.

RNZ: Herr Sauerzapf, lieber Bruno - gibt es heute eine große Geburtstagstorte mit 70 Kerzen, die es in einem Zug auszublasen gilt?

Bruno Sauerzapf: (lacht) Da lass' ich mich überraschen!

Vor zwei Jahren nahmst Du Abschied vom aktiven Berufsleben ...



... leider ...

... da die gesetzliche Altersregelung einer Beschäftigung jenseits der 68 ein Ende setzt.

Ich verrate ja kein Geheimnis: Ich hätte gerne weitergearbeitet, mir hat das Amt als Erster Bürgermeister immer Freude gemacht. Auf der anderen Seite ist die Altersregelung natürlich grundsätzlich sinnvoll. Und wenn ich als stiller Beobachter unsere Kommunalpolitik anschaue, dann muss ich auch sagen, dass die Arbeit im Rathaus doch ganz gut läuft.

Geht es genauer?



Ja. Meine Nachfolgerin (Anm. d. Red.: Claudia Felden) hat sich gut eingearbeitet und die Arbeit des Gemeinderats verdient Respekt. Das gilt vor allem für die großen Maßnahmen wie Neubau des Verwaltungsgebäudes, die Sanierungsmaßnahmen oder das Nahwärmekonzept.

Dennoch - Kommunalpolitik war immer Dein Lebenselixier. Wie lebt es sich ohne?

Ohne - das stimmt nicht. Jetzt, da ich mehr Zeit habe, habe ich dieses Lebenselixier auf Kreisebene ausgebaut.

Ist damit der Bruno Sauerzapf als Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion gemeint, der sich bei der Kommunalwahl am 25. Mai erneut um ein Kreistagsmandat bewirbt?

Ja, aber nicht nur. Natürlich steht der Rhein-Neckar-Kreis vor großen und spannenden Herausforderungen. Ich nenne nur Stichworte wie schnelles Internet, den Öffentlichen Personennahverkehr oder die Erhaltung von Schulen und Straßen. Da müssen teilweise neue und vor allem nachhaltige Finanzierungskonzepte gefunden werden, umso mehr, wenn beispielsweise wie im Gesundheitswesen die von den Kassen gezahlten Pflegesätze vorne und hinten nicht reichen. Hier ist mir auch als Kreisvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt bewusst, dass manche Leistungen ohne das ehrenamtliche Engagement gar nicht mehr aufrechterhalten werden könnten. Und da denke ich nicht nur an die AWO, sondern auch an die anderen Einrichtungen wie Caritas, Rotes Kreuz oder den Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Ehrenamtlich bist Du ja aber nicht nur bei der AWO unterwegs - siehe den VfB Leimen.

In den 1990er Jahren wurde ich gefragt, ob ich den Vorsitz übernehmen möchte, und ich hab' ja gesagt. Ehrlicherweise muss ich sagen, mir stehen im Verein sehr gute Leute zur Seite - ohne die ginge es nicht. Zurzeit bereiten wir übrigens das 100. VfB-Jubiläum vor, das wir dieses Jahr feiern.

Das ist ja nicht das einzige Jubiläum, das 2014 ansteht: Auch die Wasserversorgung Hardtgruppe feiert ihr Hundertjähriges - und Du bist seit 1976 ihr Geschäftsführer ...

... übrigens auf 450-Euro-Basis. Aber Spaß beiseite: Auch hier arbeite ich mit einem kleinen, aber äußerst motivierten Team. Und es ist eine Arbeit, bei der es ganz besonders auf Nachhaltigkeit ankommt. Schließlich wollen 54.000 Menschen in Leimen, Sandhausen und Walldorf auch in 30 Jahren noch mit gutem Trinkwasser versorgt werden. Dafür werden jährlich 1,0 bis 1,2 Millionen Euro in die Technik investiert, hinzu kommen weitere 600- bis 700.000 Euro für die Instandhaltung des Leitungsnetzes. Das ist übrigens 40 Kilometer lang. Heilfroh bin ich hier, dass die einmal diskutierte Privatisierung der Wasserversorgung vom Tisch ist. Wenn es nur noch um Gewinnmaximierung ginge, wüsste ich nicht, ob beispielsweise in unserem Wasserwerk die Umrüstung vom Gusseisen auf den teureren, aber langfristig günstigeren Edelstahl noch möglich wäre.

Zurück zum Privatmenschen Bruno Sauerzapf. Was macht der in seiner Freizeit?

(lacht) Ich gehe zum Zahnarzt.

Und wenn der Schmerz nachlässt?



Dann arbeite ich nur zu gerne an meinem Computer, bringe unseren Garten auf Vordermann, so gut ich es als Laie eben auf die Reihe bringe. Ich versuche auch, so oft wie möglich im Leimener Bäderpark zu schwimmen, reise gerne mit meiner Frau und den Kindern und freue mich, dass ich so eine prima Familie habe. Und ganz besonders freue ich mich auf das erste Enkelkind, das in wenigen Wochen erwartet wird!