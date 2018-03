Von Inge Hanselmann

Meckesheim-Mönchzell. Die Bürgerversammlung im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell fand in der neu renovierten Lobbachhalle statt. Bürgermeister Hans-Jürgen Moos informierte die Einwohner über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde und über laufende, abgeschlossene und zukünftige Vorhaben. Wirtschaftlich sei man in einer komfortablen Lage, berichtete der Verwaltungschef und unterstrich dies mit vielen Zahlen und Diagrammen.

Seit Jahren steigt der Umfang des Gemeindehaushaushaltes, wobei besonders der investive Bereich wächst. Positive Zuführungs- und Nettoinvestitionsraten werden erwirtschaftet. Dieses Jahr rechne man mit 1,2 Millionen Euro, die dem Vermögenshaushalt zufließen. Auch im regionalen Vergleich könne man sich sehen lassen, belegte Moos: Pro Kopf liegt die Gemeinde bei der Nettoinvestitionsrate und in der Steuerkraft an einer vorderen Stelle. Beim Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen rechne man für 2011 jeweils mit zwei Millionen. Darauf sei man stolz, sagte Moos. "Wo Menschen sind, passieren Fehler", meinte er hinsichtlich der aufgetretenen Unregelmäßigkeiten, wegen derer noch immer Ermittlungsverfahren laufen. Die Gemeinde müsse deswegen jedoch keine Verluste verschmerzen und stünde so gut da, "dass Wünsche realisiert werden können".

Und was wurde seit der letzten Bürgerversammlung erledigt? Die Grundschule im Ort ist nun Außenstelle der Karl-Bühler-Schule; das Gebäude erhielt eine neue Heizungsanlage, Wärmeschutzfenster und eine energetische Dachsanierung. Hier sind Zuschüsse geflossen. Andere Zuschüsse sind verfallen, als der Traum des Bürgermeisters an den Auflagen des Denkmalschutzes scheiterte, in der Verwaltungsstelle einen Saal mit offen liegendem Gebälk zu schaffen. Die neue Brücke im Oberbrühl gehört bereits zum Alltag. Straßenoberflächen wurden instand gesetzt und Hinweistafeln für Wanderer aufgearbeitet.

Das Schwergewicht der Maßnahmen war die gerade abgeschlossene Generalsanierung der Lobbachhalle. Die in Meckesheim stationierte Drehleiter kommt auch dem Ortsteil zugute, und das Mönchzeller Wappen habe nicht nur auf den Briefköpfen, sondern auch auf dem Verkehrskreisel seinen Platz gefunden. Denn: "Meckesheim ist ärmer ohne Mönchzell!", lautete die bürgermeisterliche Aussage, die einen Beifall wert war.

Was im Jahr 2012 geplant wird, wird der Gemeinderat in der Haushaltsaufstellung festlegen. Genügend Ideen sind da: Das Hochwasserschutzbecken Katzengraben soll umgebaut und vergrößert werden; für das Becken Richtung Lobenfeld plant der Zweckverband eine Erweiterung. Das Feuerwehrhaus der Abteilungswehr ist zu klein und ihm fehlt eine zeitgemäße Infrastruktur. Das Grundschulgebäude könnte man anbauen.

In Meckesheim soll mittelfristig das Schul- und Sportzentrum neu gestaltet werden. Baugebiete werden am "Vorderen Blösenberg" und an der Schatthäuser Straße entstehen; "Reut" und das Gebiet oberhalb der Weihergartenstraße sind im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Der Pendlerparkplatz beim Bahnhof soll angelegt werden und die Bahnquerung bei der Oberhofstraße ist in der Prioritätenliste des Kreises nach vorne gerückt. Im nächsten Jahr wird es eine neue Abwassergebührenordnung geben, in der Schmutzwasser nach dem Frischwasserbezug und Niederschlagswasser entsprechend den versiegelten Flächen erfasst wird.

Uwe Schneider vom Arbeitskreis Heimatgeschichte nannte am Ende noch den offiziellen Termin für das Festwochenende "675 Jahre Mönchzell": Am 21./22. Juli 2012 soll gebührend gefeiert werden.