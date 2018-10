Gaiberg. (agdo) Mit fulminanten musikalischen Klängen vom Kindergarten "Bergnest" und der Musikschule Neckargemünd startete die Gemeinde Gaiberg im Bürgerforum "Altes Schulhaus" ihren Neujahrsempfang. Begrüßt wurden alle Bürger und besonders die Neubürger. Dabei wurden die Dankesworte insbesondere an die Vereine gerichtet.

Einen Blick nach vorne richtete Bürgermeister Klaus Gärtner mit den Worten: "Was tut sich eigentlich im Ort, was ist geplant?" Besonders wichtig mit oberster Priorität sei der Ortsmittelpunkt und seine Bebauung, für die zwar schon seit 2011 eine Baugenehmigung vorliege, es jedoch nach wie vor keinen Termin zum Baubeginn gebe. Gärtner hob die Bedeutung trotz der Verzögerung hervor: Bereitgestellt sei im Haushaltsentwurf 2013 der gemeindliche Anteil von 750.000 Euro zur Finanzierung des Projektes.

Weitere Projekte in der Gemeinde seien geplant: Für die evangelische Kirche entstehe ein Gemeindesaal und auch Räume für ein Ladengeschäft seien vorgesehen. Im Hinblick auf die bereits vorhandenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Ort will die Gemeinde das Angebot weiter ausbauen. Derzeit werde im Kindergarten für rund 135.000 Euro ein Speisesaal in Form eines Wintergartens angebaut, sagte der Rathauschef. "Insgesamt sind im Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 Investitionen von über 1,1 Millionen Euro vorgesehen", so Gärtner. Das Positive für die Gemeinde: Alle Investitionen können ohne Kredite finanziert werden.

Wer einen Blick in die Zukunft richtet, der lenkt auch meistens einen in die Vergangenheit: Auf ein spannendes Jahr 2012 blickte der Rathauschef zurück, in der auch das 700-jährige Gemeindejubiläum Raum einnahm. Bei einem Anlass wie dem heutigen käme man nicht umhin darauf einzugehen, so Gärtner schmunzelnd. Archäologisch nachgewiesen sei, dass der Ort schon länger bestanden habe, als die erstmals urkundlich festgehaltene Erwähnung aus dem Jahre 1312.

Im Zuge des Jubiläumsjahres fanden in der Gemeinde auch zahlreiche Veranstaltungen statt: "Die Kinderbetreuungseinrichtungen veranstalteten ein tolles mittelalterliches Familienfest", so Gärtner. Und auch die "Gaiberger Theaterszenen", bei der die Partnergemeinde La Canourgue mitwirkte, fanden guten Anklang. Nicht ganz ohne Stolz erwähnte der Bürgermeister die Teilnahme am "Heidelberger Spendenlauf für die Krebsforschung", an dem Läufer aus Gaiberg teilgenommen hatten und den Jubiläumsabend. Vorgestellt wurde da das Heimatbuch "Spurensuche".