Neckarsteinach-Neckarhausen. (cm) Feuer im Flüchtlingsheim. Als Bürgermeister Herold Pfeifer am Montag gegen 13 Uhr diese Meldung bekam, blieb ihm erst einmal die Luft weg, wie er erzählte. Rund 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, DLRG und Polizei eilten zum Bahnhofsgebäude an der Bundesstraße B 37 im Stadtteil Neckarhausen, in dem der Landkreis Bergstraße seit einigen Jahren rund 40 Flüchtlinge unterbringt. Doch nach dem Eintreffen konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es war bei Arbeiten an der Heizungsanlage zwar zu einer Verpuffung gekommen, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Wie Bürgermeister Pfeifer der RNZ berichtete, hatten die Arbeiten an der Heizungsanlage stattgefunden, weil diese ausgefallen war. Der Monteur habe die Bewohner der Unterkunft zuvor informiert, was einer von ihnen allerdings wohl nicht mitbekommen habe. Da bei der Verpuffung eine Klappe am Kamin wegflog und Rauch entstand, rief der Bewohner die Feuerwehr. "Er hat genau richtig reagiert", lobt Rathauschef Pfeifer. "Lieber kommt die Feuerwehr einmal zu viel als zu wenig." Die Einsatzkräfte konnten schnell wieder zusammenpacken und sich auf den Rückweg machen. Die Heizung konnte gestern nicht mehr repariert werden. "Keine Verletzten, keine Schäden, alles gut", fasste Polizeisprecherin Christiane Kobus zusammen.