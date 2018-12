Meckesheim. (fi) Er stellte sich dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Elsenztal auf dessen jüngster Sitzung als kommender Verbandsbaumeister vor. Andreas Fritz (44) wird ab Mai die Geschäfte in diesem Tätigkeitsfeld übernehmen und die Nachfolge von Gerhard Menger antreten. Sein Dienstsitz wird im Meckesheimer Rathaus sein, auch wenn er mit seiner Familie in Lobenfeld wohnt.

Der gelernte Maurer und Bauingenieur kommt von der Stadt Heidelberg zum GVV und wird somit die Kommunen Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Meckesheim und Spechbach betreuen. Neben dem Baurecht wird der neue Mann auch ein wenig mit dem Finanzhaushalt zu tun haben. Philipp Jakob berichtete als Verbandsrechner über die Haushaltssatzung des GVV, die mit einem Betrag von 193.000 Euro überschaubar ist. 157.000 Euro davon werden von den Verbandsgemeinden als Umlage dafür entrichtet.

Über Teilfortschreibungen der Planungsvorhaben berichtete Fachingenieur Dietmar Glup. Was die Änderungen im Flächennutzungsplan (FNP) von Lobbach angeht, haben die Fachbehörden darum gebeten, die Sonderbaufläche für eine Fotovoltaikanlage um ein Solarfeld zu reduzieren. Wegen der Klosteranlage in Lobenfeld.

Ebenfalls eine Sonderfläche ist das Areal des geplanten Raiffeisenmarktes in Meckesheim nahe dem Umspannwerk. Durch die Historie des früheren, "gewachsenen" Raiffeisenmarktes waren die Marktanforderungen und der Einfluss dieses neuen, 2380 Quadratmeter umfassenden Marktes auf das Umland bereits bewertet und die Raumverträglichkeit attestiert, wie dies Verbandsvorsitzender Heiner Rutsch (Lobbach) mitteilte. Die Zufahrt ist noch in der Diskussion, sie geht entweder über die Lidl-Fläche oder über einen vorhandenen Grasweg. "Möglicherweise kommt auch ein Kreisverkehr in Betracht", ergänzte der Meckesheimer Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Einstimmig wurden die Fortschreibungen im FNP angenommen.

Verbandsmitglied Klaus-Peter Ruf (Lobbach) stellte die Frage nach Standorten für Windenergie. Planer Glup verwies darauf, dass es sinnvoll wäre, mögliche Standorte im Flächennutzungsplan zu fixieren, "gerade um sie an anderer Stelle auszuschließen". Der Hinweis galt dem GVV Neckargemünd, der in dieser Sache schon wesentlich weiter sei.

Den vor allem von Spechbach bevorzugten öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Verbandsgemeinden zur Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtes nahm Rutsch zum Anlass, auf die bisherigen interkommunalen Leistungen hinzuweisen. Im Wasser- und Abwasserwesen, bei der Volkshochschule, der Musikschule und im Naturpark, bei Konzessionen und im Schulverband, in Teilen beim Breitbandnetz, bei der Tierunterbringung oder im Landschaftsschutzverband und bei Wanderwegen zeige sich dies bereits. "In welchen Bereichen sollen wir denn noch überall gemeinsam tätig werden?", so seine Frage.