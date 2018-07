Von Anja Hammer

Neckarsteinach. Zunächst dachte Ordnungsamtsleiter Marco Skarke noch an einen einmaligen Jungenstreich, als die ersten Graffiti im Ort auftauchen. Doch jetzt, zwei Wochen und unzählige Schmierereien später, würde er das alles andere als einen "Streich" nennen. Denn seither tauchen immer wieder neue Graffiti auf. Ein Fleck hier, ein Schriftzug da. "Das ist nichts Lapidares", so der Ordnungsamtsleiter. Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet.

"Bislang unbekannte, vermutlich jugendliche Täter beschmieren mit schwarzer Farbe scheinbar wahllos, was sie bei ihrem Rundgang durch die Stadt erblicken", heißt es in einer Mitteilung der Hirschhorner Polizei. So wurden an der Uferpromenade Richtung Schiffermast Schilder, Bänke und Pflastersteine beschmiert. Im Bereich des Bahnhofes wurden Haltestellenschilder und ein privater Gartenzaun "verziert". Weiter berichtete die Polizei, dass ein Bürger nach der Farbattacke seinen Gartenzaun gereinigt und neu gestrichen hatte - nur um kurz darauf zu sehen, dass die Täter erneut zugeschlagen hatten.

"Das ist schon ärgerlich", findet Ordnungsamtsleiter Skarke. "Das kostet alles Zeit und Geld." Den Schaden kann er noch nicht beziffern, da noch nicht vollständig erfasst ist, was alles beschmiert wurde. Bislang hat die Stadt auch noch nichts gereinigt. "Am Neckarlauer sind Pflastersteine besprüht, das kriegt man nicht so einfach weg, die muss man vielleicht austauschen", so Skarke weiter.

Die Vandalen beschränken sich nicht nur auf Farbe: Wie die Polizei gestern berichtete, wurde am vergangenen Wochenende auch ein Zahlenschloss mit einem Bolzenschneider oder Ähnlichem geknackt. Das Schloss sichert normalerweise die Schranke zum Parkplatz am kleinen Neckarlauer. Diese wiederum soll verhindern, dass am Neckarlauer bei Hochwasser geparkt wird. Nachdem die Übeltäter also das Schloss geknackt hatten, öffneten sie die Schranke - und das, obwohl der Neckar noch nicht wieder in seinem Bett verschwunden war. "Darüber, dass sich ortsunkundige Autofahrer möglicherweise dann plötzlich in der Gefahr sehen, ins Wasser zu fahren, zumal auch der Uferrand nicht sichtbar ist, machen sich die unbekannten Täter offenbar keine Gedanken", schreibt die Polizei.

Neben dem Vandalismus häufen sich bei der für Neckarsteinach zuständigen Hirschhorner Polizei auch noch andere Meldungen: Diebstähle (siehe Artikel links). Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, tappen aber noch im Dunkeln. Daher setzen sie nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Hirschhorner Polizei zu melden unter Telefon 0 62 72 / 9 30 50.