Besonders heftig wütete das Unwetter am Donnerstag in Dossenheim, wo ein großer Baum umstürzte und zwei geparkte Autos unter sich begrub - Schaden: 10.000 Euro. Foto: Priebe

Region Heidelberg. (cm) Weltuntergangsstimmung am Donnerstagabend: Gegen 22 Uhr wurde der Himmel über der Region rabenschwarz - und das Donnerwetter ließ nicht lange auf sich warten. Mit Sturmböen, Starkniederschlag sowie Blitz und Donner verabschiedete sich die Hitze der vergangenen Tage. Das Unwetter wütete besonders in Dossenheim, wo bereits genau eine Woche zuvor Schäden durch Sturmböen und Starkregen entstanden waren. Dort war die Feuerwehr auch nun wieder im Dauereinsatz, musste zu 20 Stellen im Gemeindegebiet ausrücken. Bäume wurden entwurzelt und stürzten auf Autos, heruntergefallene Äste blockierten Straßen. Aber auch in anderen Orten hinterließ das Unwetter Spuren. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Schadensbilanz:

Bei der Dossenheimer Feuerwehr ging der erste Alarm um 22.11 Uhr ein. Und mit diesem begann für 22 Einsatzkräfte eine arbeitsreiche Nacht. Wie Kommandant Stefan Wieder mitteilte, begrub im Akazienweg ein großer Baum zwei geparkte Autos - einen VW und einen Opel - unter sich. Schaden: 10 000 Euro. Insgesamt wurden im Gemeindegebiet fünf Bäume entwurzelt oder knickten ab und fielen auf die zum Schwabenheimerhof führende Kreisstraße sowie unter anderem auf die Friedrich-Ebert- und die Schauenburgstraße. Die Feuerwehr zersägte die Bäume. Teils große Äste stürzten auf die Schwabenheimer Straße, die Gewerbestraße, die Theodor-Heuss-Straße, die Friedrich-Ebert-Straße und die Gerhart-Hauptmann-Straße. In der Bergstraße drohte ein Baum umzufallen.

Doch damit nicht genug: Vom Dach der katholischen Kirche fielen einige Ziegel herunter. Außerdem beschädigten umgestürzte Verkehrsschilder in der Kirchstraße und der Anne-Frank-Straße zwei weitere Fahrzeuge. In der Schwabenheimer Straße wurde ein Gewächshaus auf die Fahrbahn geweht, ein Müllcontainer blockierte die Gerhart-Hauptmann-Straße, auf der Pfarrgasse landete ein Pavillon, auf der Straße Im Reigart lag ein Motorroller und in der Hauptstraße fiel eine Baustellenabsperrung um.

Die Nacht war kurz für die Dossenheimer Feuerwehrleute, denn gegen 5 Uhr wurden sie bereits zum nächsten Einsatz gerufen: Auf einem Feldweg nahe der Randstraße verbrannten Unbekannte Papier und Kartons. Die Brandschützer mussten jedoch nicht eingreifen.

Auch in Neckargemünd hatte die Feuerwehr gut zu tun: Gegen 23.20 Uhr wurde sie in die Schützenhausstraße gerufen, wo ein großer Ast auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Kaum waren die Einsatzkräfte wieder zu Hause, folgte um 1.08 Uhr der nächste Alarm, der sie auf die B 37 nach Kleingemünd führte. Auf der Fahrbahn lag ein Baum. Um 6.46 Uhr erfolgte dann eine erneute Alarmierung. Diesmal stürzte ein Baum auf die Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd.

Lediglich einen Einsatz verzeichnete die Neckarsteinacher Feuerwehr, die um kurz vor 1 Uhr zu einem umgefallenen Baum auf die B 37 Richtung Neckargemünd ausrückte. In Nußloch stürzte ein Baum auf die Hermann-Löns-Straße. Ein Schaden von 2000 Euro entstand laut Polizei in Schönau, wo kurz nach 22 Uhr drei Bäume die Landesstraße nach Altneudorf blockierten. Die Bammentaler Feuerwehr rückte zu zehn Einsatzstellen aus, an denen größere Äste und Schilder auf der Fahrbahn lagen. Bis 4 Uhr war die Eppelheimer Feuerwehr im Einsatz. Zahlreiche Bäume waren umgestürzt, mehrere Keller mussten ausgepumpt werden.