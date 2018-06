Nußloch. (axe) Das Thema ist erledigt, der Streit wohl nicht: In öffentlicher Sitzung billigte der Gemeinderat mehrheitlich die erste Änderung des Bebauungsplans "Rheinblick Nord", die ein bislang nicht erfasstes Grundstück des Wohngebiets für eine Bebauung öffnet. Bereits in der vorangegangenen Zusammenkunft hatten sich die Bürgervertreter mit dem Sachverhalt befasst - eine Entscheidung aber war vertagt worden, weil die äußerst umfangreiche Stellungnahme eines Nachbarehepaars nicht in den Abwägungsvorschlägen enthalten war.

Die Nachbarn stören sich vor allem daran, dass der Fichtenweg nicht in das besagte Grundstück hinein verlängert wird. Parkende Fahrzeuge, so ihre Befürchtung, könnten das enge Stichsträßlein verstopfen, obschon zwei Stellplätze pro Wohneinheit anzulegen sind. Auch an der Ausdehnung des Baufensters und grundsätzlich am Zustandekommen der Bebauungsplanänderung nehmen die Anwohner empfindlich Anstoß.

Konkret sieht die erste Änderung für den "Rheinblick Nord" auf der 430 Quadratmeter weiten Parzelle ein 16 auf 9,5 Meter großes Baufenster vor. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3 und die Geschossflächenzahl 0,6. Zudem sind Nebengebäude bis 40 Kubikmeter Umfang zulässig. Bei einer maximalen Firsthöhe von zehn Metern, was auf dem abschüssigen Gelände an der Oberkante des Fichtenwegs gemessen einer Gebäudehöhe von sieben Metern entspricht, sind zwei Etagen plus Dachgeschoss denkbar. Das neue Wohnhaus darf für höchstens zwei Parteien ausgelegt sein.

Hatte in der vorangegangenen Sitzung der betroffene Nachbar selbst einen Ordnungsruf erhalten, war es diesmal seine Mutter, die ihren Unmut kundtat und schließlich von Bürgermeister Karl Rühl zur Ordnung gerufen wurde. Vielleicht, mutmaßte der Rathauschef im Nachgang des Beschlusses, gehe es der erbosten Nachbarsfamilie auch eher um den zu erwartenden Verbau der freien Aussicht.

Überhaupt hatte der Entscheid zu den 4 Ar Grund und Boden in Nußlochs bester Lage Emotionen und Misstöne heraufbeschworen wie kaum eine Ratsdebatte zuvor - auch die neuerliche Auseinandersetzung im Gremium war nicht frei davon. "Die Situation ist mittlerweile verfahren", konstatierte Dorle Terboven von den Freien Wählern, die sich mit ihrer Fraktionskollegin Silvia von Bettendorff bei der Abstimmung enthielt. Außerdem habe man um einen Vor-Ort-Termin gebeten, der aber nicht zustande gekommen sei.

Gegen die Planänderung stimmten Susanne Wenz (SPD), Heike Stegmaier (CDU) und Ralf Baumeister von den Liberalen, der eine Verlängerung des Fichtenwegs befürwortet hatte. SPD-Rat Michael Molitor andererseits befand, dass die betroffene Familie bequem aus ihrem Grundstück herausfahren könne. Für die Grünen und das Gros der CDU betonten Ines Veits und Kay Kettemann unisono, dass sich nichts geändert und man keine neuen Erkenntnisse gewonnen habe.

Außer vielleicht, dass sich Teile des Gemeinderates und die Verwaltung von den Angriffen des Nachbarehepaars verunglimpft fühlten. Wie sehr stellenweise, zeigte sich am sonst gelassenen Gerhard Leypold von den Christdemokraten: Er sprang der Verwaltung sichtlich erzürnt mit einem flammenden Redebeitrag bei, sprach von Beleidigungen und wies die "Anschuldigungen scharf zurück". Von Rathausseite wiederum war zu vernehmen, dass die Angelegenheit noch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.