Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett will wegen der großen Nachfrage seitens der Schulen das Angebot in dieser Sparte weiter ausbauen. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Die Stadtbibliothek zeigt sich gut aufgestellt: Vom Buch über fremdsprachige Literatur, Zeitungen, Zeitschriften und CDs bis hin zu Spiel- und Sachfilmen reicht das Angebotssortiment. Ihre zentrale Lage auf dem Schulcampus sorgt für regen Kontakt zu den Schulen und spiegelt sich in einer fleißigen Nutzung durch die Schüler wider. Wie aus dem Jahresbericht von Diplom-Bibliothekarin Elisabeth Klett hervorgeht, konnten im vergangenen Jahr insgesamt 1642 aktive Leserinnen und Leser registriert werden, dabei waren 331 Neuanmeldungen zu verzeichnen.

Die Bibliothek erfreut sich großer Beliebtheit: In den rund 1000 Öffnungsstunden 2012 wurden mehr als 71 000 kostenfreie Ausleihen getätigt. "In Spitzenzeiten kamen pro Woche 1800 Ausleihen zustande", informierte die Bibliotheksleiterin.

Geöffnet hat die Bibliothek 21 Stunden in der Woche. Der Mittwoch gilt seit Jahren - bedingt durch seine lange Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr - als ausleihstärkster Tag. Im Verhältnis zu den Öffnungsstunden ergab sich eine Ausleihe von 71,11 Medien in der Stunde. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Anstieg von sechs Prozent vermerkt.

Bewältigt wird die Annahme und Ausleihe der Medien von insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und der hauptamtlichen Leiterin. Der Gesamtmedienbestand umfasst rund 46 000 Medien, davon werden knapp 21 000 im Bereich Sachliteratur und 14 000 im Bereich Kinder- und Jugendliteratur geführt. Noch andauernde Sparauflagen, von denen das Medienbudget der Bibliothek betroffen ist, bedeuteten für das Jahr 2012 weniger Neuanschaffungen als in den Vorjahren. Es konnten 2793 neue Medien gekauft werden, in 2011 waren es noch 3039. Unterstützt wird die Bibliothek in ihrem Medienbestand auch vom Förderkreis und durch Bücherspenden.

Bei der Aktualisierung des Bestandes lag das Hauptaugenmerk von Elisabeth Klett auf dem Sachbuchbereich der Kinder- und Jugendabteilung. Speziell wurden Bücher zu Natur- und Umweltthemen sowie Lernhilfen für Schüler angeschafft. Einen starken Zuspruch wies der Bereich der "non-book-Medien", zu dem DVDs, CDs, CD-Roms und Kassetten gehören, auf. Der gesamte Bestand wurde im vergangenen Jahr 3,5 Mal umgesetzt, der DVD-Bestand sogar acht Mal.

Erfreulich sind die Ausleihzahlen beim Bestand der "erzählenden Literatur" für Erwachsene und beim gesamten Kinder- und Jugendromanbestand. Rege genutzt wird auch das Multimedia-Angebot der Stadtbibliothek. Die Nachfrage an der kostenlosen Freistunde am Internet-PC, die jedem Bibliotheksnutzer pro Woche zusteht, war groß. Auch die kostenpflichtige zeitliche Mehrnutzung wurde gerne in Anspruch genommen. Eine gute Anlaufstelle war die Stadtbibliothek für Schüler zu Recherchezwecken für Projektprüfungen, Literaturarbeiten, Referaten und Abiturprüfungen. Wünschenswert wären größere räumliche Möglichkeiten zur Einrichtung von Lern- und Arbeitsplätzen, erklärte Klett.

Sehr gefragt waren die nach Themen sortierten "Medienkisten" für Kindergärten und Schulklassen. Insgesamt konnten in den Räumen der Stadtbibliothek 17 Veranstaltungen, darunter die Buchwoche zum Thema "Schweden" sowie Lesungen, Filmabende, Theatervorstellungen und Bastelnachmittage durchgeführt werden. Auch außerhalb der Bibliothek musste man im letzten Jahr auf Bücher und Geschichten nicht verzichten: Einmal im Monat bot Elisabeth Klett für die Bewohner des Seniorenzentrums Edelberg eine "Vorlesezeit" zu verschiedenen Themen an.

Künftig soll wegen der großen Nachfrage seitens der Schulen der Bereich Bibliotheks-"Rallyes" und Lernbuffets verstärkt ausgebaut werden. Das Augenmerk bei der Aktualisierung des Medienbestandes wird 2013 im Eltern-Kind-Bereich und bei den Ratgebern liegen.

Geöffnet hat die Bibliothek montags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Auskünfte unter Telefon 06221 / 76 62 90.