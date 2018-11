Neckargemünd. (fi) Er kommt gerne nach Neckargemünd, der ehemalige Ministerpräsident der Tschechischen Republik, Vladimír Špidla. Die Flure im Rathaus sind ihm nicht fremd, bereits 2004 ist ein Eintrag im Goldenen Buch zu verzeichnen. Mit den SPD-Politiker Gert Weisskirchen macht Špidla gestern einen Abstecher nach Neckargemünd. Das kommt nicht von ungefähr, in Jindrichuv Hradec (früher: Neuhaus) in Südböhmen wurde der Sozialdemokrat Špidla geboren. Und wer sich ein wenig mit Lokalpolitik befasst, der weiß auch, dass Jindrichuv Hradec eine der Partnerstädte von Neckargemünd ist.

In Vertretung von Bürgermeister Horst Althoff übernahm dessen erster Stellvertreter Winfried Schimpf (SPD) die Begrüßung der Gäste. Zuvor war das Tandem Weisskirchen-Špidla bei der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim. "6,8 Prozent Arbeitslosigkeit, Tendenz stagnierend, das ist sicher kein schlechter Wert", lächelt der tschechische Politiker. Vor allem Europa und das soziale Geflecht liegen ihm am Herzen. Å pidla war bis 2010 EU-Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit.

In Winfried Schimpf fand er einen engagierten Fürsprecher für ein einiges Europa. "Diese Beziehungen halten, ja, sie noch vertiefen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten, das muss unser gemeinsames Bestreben sein" meinte Schimpf im Gespräch mit den Gästen und den Fraktionssprechern. Mit der Tschechischen Republik verbinde Deutschland der längste Grenzverlauf, was wenig bekannt sei.

Vladimír Špidla war mit dem Nachtzug gekommen und wollte nach dem RNZ-Forum am gestrigen Abend in Wiesloch auch wieder in Richtung Prag aufbrechen. Die Visite in Neckargemünd war ihm trotz des engen Tagesprogramms ungemein wichtig.