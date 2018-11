Meckesheim. (aham) Während sein Leimener Kollege, Oberbürgermeister Wolfgang Ernst, bereits ankündigte, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, hielt sich Meckesheims Rathauschef bedeckt: "Ich werde mich Ende des Jahres zu der Frage äußern", sagte Hans-Jürgen Moos. Denn auch in der Elsenztalgemeinde steht nächstes Jahr die Bürgermeisterwahl an, am 10. Juli, um genau zu sein; diesen Termin haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung festgelegt. Ob Moos wieder antritt, ist offen.

Dabei meinten die Gemeinderäte, ein untrügliches Zeichen gesehen zu haben, dass Moos wieder kandidiert: Als das Thema Wahl anstand, stand der Bürgermeister auf und setzte sich in die Zuschauerreihen. Wegen Befangenheit. Sein Stellvertreter, Hans-Walter Sonnentag (CDU), übernahm und meinte zum Abgang des Verwaltungschefs: "Das zeigt, was er vorhat." Später aber erklärte Moos: "Ich bin gerne Bürgermeister hier, aber ich halte mich für befangen - ob ich antrete oder nicht."

Zuvor wurde fast schon "Reise nach Jerusalem" gespielt: Moos stand auf, Sonnentag kam, ging wieder, als er zum Vorsitzenden des Wahlausschusses gewählt wurde, Jürgen Köttig (MUM) übernahm, ging, als er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Wahlausschusses gewählt wurde, Sonnentag kam zurück...

Neben dem Wahltag wurden auch die weiteren Termine festgelegt. So können ab 23. April die Bewerbungen eingereicht werden. Sollte es im ersten Wahldurchgang keinen Sieger geben, wird die Neuwahl zwei Wochen später, am 24. Juli, stattfinden. Den Räten war es wichtig, dass die Wahlen noch vor den Sommerferien über die Bühne gehen. Auch wenn der Amtsantritt erst im Oktober ist.