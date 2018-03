Von Roland Fink

Nußloch. Sie lachten fröhlich, winkten und ließen es nach Maisbach runter rollen. "Das wäre geschafft", rief einer aus dem Pulk der Radfahrer. Doch der Mann sollte sich täuschen, kurz nach Ortsende geht es nämlich steil bergauf, Berg und Tal wechseln sich ab bei dieser ersten Etappe der "Tour de Ländle". Gestartet in Weinheim machten die etwa 1800 Radler in Ladenburg den ersten großen Halt (vgl. Metropolregion). Und Nußloch war nächstes Etappenziel der Radtour von SWR und EnBW.

Die "NaturTour 2013" machte die erste große Rast in der Nußlocher Ortsmitte. Helfer des FV und der SG hatten alles vorbereitet. "75 Personen sind eingeteilt, das muss reibungslos laufen", meinte Organisator Wolfgang Stamm. Und dann kamen die Ersten die Walldorfer Straße hoch, einige Radler, die früh aufgebrochen waren und dem Feld vorauseilten. Der Pulk ließ noch etwas auf sich warten, die Zuschauer hatten sich an der Einfahrt zur Tiefgarage eingefunden. Das ersehnte Ziel im Schatten vor Augen, wurde zum leichten Anstieg noch einmal kräftig in die Pedale getreten.

"In diesem Jahr sind etwa 1200 Dauerteilnehmer mit dabei, die anderen sind die Tageseinsteiger", erzählte Marion Erös vom SWR. Im Juni war Meldeschluss für diejenigen, welche die gesamte Tour mit ihren sieben Etappen bis Stockach mitfahren. Die Teilnahmegebühr beträgt dabei zwischen 100 und 500 Euro, je nach Unterkunft.

Die Suche nach Schatten und angenehmer Kühle war vordringlich bei der Rast, doch auch die Versorgung mit neuen Kalorien war notwendig. Einen Berg Nudeln hatten die Helfer vorbereitet, kühler Wurstsalat wurde gerne gekauft. Und alkoholfreier "Radler" war besonders gefragt. Wer dabei ein Plätzchen am Lindenplatz-Brunnen ergattern konnte, durfte sich mit "von" schreiben. Und konnte sich nicht nur die Füße kühlen, sondern den Staub abwaschen, der auf der Waldstrecke zwischen Sandhausen und Nußloch aufgewirbelt worden war.

Die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg hatte zudem einen Infostand aufgebaut. "In Nußloch dreht sich alles über Muschelkalk", erzählt Thomas Beißwenger. Eine Karre Kalksteine war zu sehen, drei kräftige Mannsbilder ebenfalls und dazu ein Betonmischer. Anschaulicher konnte die Geologie um Nußloch nicht demonstriert werden.

Und die Fahrerinnen und Fahrer? Thomas Jeitner von der Volksbank Neckartal fährt im 20er Team: "Das war ein optimaler Einstieg heute Vormittag", so sein Kommentar. Horst Stubenrauch aus Plankstadt ging es zu langsam, kein Wunder bei seinem Spitznamen "Dampf". Den Plan der noch ausstehenden Strecke nach Eberbach genau angeschaut hatte sich Hanspeter Wartenberg aus Schwetzingen-Hirschacker mit seinen Radlerfreunden: "Das sind ja über 400 Höhenmeter, jetzt wird's interessant." Eine Dame aus Metzingen fährt seit zehn Jahren die Tour, "im Wald in Sandhausen hat's gestaubt, ich glaube, da haben einige extra gebremst". Für Ehrhard Krebs aus Heidelberg war die topfebene Rheintalstrecke angenehm zum Auftakt: "Idealer Fahrtwind, klasse." Er ist zum sechsten Mal bei der Tour dabei. Er hoffte auf die Steigungen: "Das ist die Würze, da dehnt sich das Feld."

Ein Senior aus Stuttgart war zwar schon in der hiesigen Region, die Streckenführung bis zum nächsten Halt in Moosbrunn kannte er aber noch nicht: "Jede Tour ist anders, aber es ist schon herrlich hier." Ein Düsseldorfer, schon dreimal im Ländle mit dabei, lässt sich treiben, er war noch nicht in der Kurpfalz, lobte das Umfeld und die Bewirtung in Nußloch.

Nach 13 Uhr ging es von dort weiter, ab nach Maisbach. Dort hatte das Straßenbauamt am frühen Morgen den Splitt weggekehrt. "Man kann nicht meckern, die haben sauber gearbeitet, gute Strecke", so ein Kommentar. Auch hier nur Lob und Einsicht in die Handlungsweise, die tags zuvor noch kritisiert wurde. Einige "Aussetzer" waren dennoch zu vermelden auf diesem Stück Kreisstraße - die Hitze setzte manchen zu. Die Malteser und zwei Notärzte sorgten für die medizinische Sicherheit der Ländle-Tourer.

Flott ging es für die Radler durch Maisbach. Die nächsten Höhen und Tiefen des Kleinen Odenwalds warteten schon auf der "Tour de Ländle".