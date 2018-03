Wiesenbach/Berlin. (kaz) Aus welchem Material könnte ein "Rettungsring für Milchbauern" bestehen? Zum Beispiel aus Tetra-Paks, in denen sich zuvor Bio-Milch befand. Mit dem Kunstobjekt gewann ein Geschwisterpaar aus Regensburg den zweiten Preis beim bundesweiten Wettbewerb "Entdecke die Vielfalt", ausgeschrieben von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Der 13-jährige Max und die elfjährige Larissa sind Neffe und Nichte des Künstlers Samuel J. Fleiner, der sich mit vielen Aktionen zum Thema "Nachhaltigkeit" international einen Namen machte und vor einigen Monaten in Wiesenbach ein neues Atelier eröffnete.

Max und Larissa haben das Werk, das während der "Woche der Umwelt" in Berlin gekürt wurde und ihnen ein Preisgeld von immerhin 500 Euro einbrachte, beim letzten "Kinderkunst-Sommerprojekt" in Langenzell auf den Weg gebracht. Laut Samuel J. Fleiner hatten Familienangehörige davor wochenlang Bio-Milch getrunken, die Tüten ausgespült und aufbewahrt. Seinen Worten nach ist Max ein echter "Tüftler", betrachtet vieles unter dem Mikroskop, fotografiert und filmt gern, während Larissa auf andere Weise kreativ ist und am liebsten Neues ausprobiert. Als die beiden nun zur Preisverleihung im Park von Schloss Bellevue eingeladen waren, begleitete er sie. Am DBU-Wettbewerb können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von neun bis 25 Jahren beteiligen.

Zum Thema "Entdecke die Vielfalt" gab es rund 1800 Einsendungen in mehreren Kategorien. Es beteiligten sich besonders viele Schulklassen. Bei der Preisverleihung war laut Samuel J. Fleiner reichlich Prominenz vertreten. Angefangen beim Bundespräsidenten Joachim Gauck und Bundesumweltminister Peter Altmaier bis zum Kuratoriumsvorsitzenden Hubert Weinzierl.

Samuel J. Fleiner ist Konzeptkünstler und Ausstellungsmacher aus der Metropolregion. Er stellte zweimal in der Bundeskunsthalle Bonn aus, realisierte in 20 Jahren Projekte in 104 Städten, vertrat Deutschland mehrfach bei internationalen Kunstausstellungen.

Die Bundesumweltstiftung wurde übrigens im Jahr 1989 gegründet. Das Stiftungskapital stammt aus dem Verkauf der Salzgitter AG. Bei der "Woche der Umwelt" im Park von Schloss Bellevue präsentierten rund 200 Unternehmen und Institutionen neue Produkte, Projekte und Technologien, die den nachhaltigen Umgang mit der Natur ermöglichen. Außerdem gab es zahlreiche Diskussionsforen zu Umweltthemen.