RNZ. Das Naturbecken des Terrassenschwimmbades Neckargemünd wurde am Donnerstag, 18. Juni, aufgrund einer Überschreitung bakteriologischer Werte vorübergehend für den Badebetrieb gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit. Das obere Nichtschwimmer-Becken und der Kleinkinderbereich, die konventionell gereinigt werden, seien jedoch weiterhin geöffnet. Die Wasserqualität werde durch Probenentnahmen laufend überwacht. Das Becken soll so bald wie möglich wieder freigegeben werden.