Neckargemünd-Dilsberg. (boe). Einmal im Jahr erkunden die Sachgebietsleiter des Finanzamtes Heidelberg zur Förderung der Gemeinschaft die Region. Auf 23 Teilnehmer wartete dieses Mal abwechslungsreiches Programm auf dem Dilsberg.

Die Gruppe wurde von vier Dilsberger Nachtwächtern unter Führung von Erwin Lanzer in ihren langen, dunklen Mänteln und mit Dreispitz und Laterne empfangen. Autor, Heimatforscher und Dichter Frans Hermans führte die Gäste durch den historischen Ortskern, wo sie Zisterne und Wasserturm besichtigten. Kurzweilig und originell wurden historische Ereignisse berichtet und mit humorvollen Geschichtchen aus früheren Zeiten gespickt.

Die Dilsberger Nachtwächter sind weit über die Stadtmauern hinaus bekannt und die größte Nachtwächtergruppe Europas. Von je her bedeutete das Nachtwächterleben, Verantwortung zu übernehmen. Einst sorgten sie für Ruhe und Ordnung, beschützten schlafende Bürger vor Feuer, Feinden und Dieben, verschlossen Haustüre und Stadttore. Heutzutage bewahren sie die Tradition: "Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers."

Weiter ging es in der Burgruine, von deren Mantelmauer aus einem ein fantastischer Rundblick auf Neckartal, Königstuhl und Kraichgau gefangen nimmt. Der sagenumwobene Brunnenstollen durfte nicht fehlen und beeindruckte insbesondere die jungen Regierungsräte. Im Anschluss hieß Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann die Gruppe im Rathaus herzlich willkommen und stellte in kompakter Form Gemeinde und Aufgaben der Ortschaftsräte vor. Am Ende wartete eine Überraschung auf die edlen "Raubritter" von heute: Sie durften sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen.

Vor rund 25 Jahren organisierte Oberamtsrat Karlheinz Streib das erste Sachgebietsleiter-Treffen auf dem Dilsberg, jetzt schloss sich der Kreis an selber Stelle: Denn Streib verband das Treffen gleichzeitig mit seinem Ausstand. 2017 geht er nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand. Da lag es für den engagierten Gemeinde- und Ortschaftsrat nahe, seinen Heimatort Dilsberg mit all seinen reizvollen historischen Gebäuden und idyllischen Plätzen vorzustellen. "Nicht jeder hat die Möglichkeit, nach 45 Jahren im selben Amt, so einen Ausstieg zu geben", freute sich der zukünftige Pensionär über die rundum begeisterten Rückmeldungen seiner Kollegen.