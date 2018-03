Eppelheim. (fre) Noch ist alles nicht offiziell. Welche Schulen in Baden-Württemberg bereits in das kommende Schuljahr 2014/15 als Gemeinschaftsschule starten werden, will Kultusminister Andreas Stoch am heutigen Montag bei einer Landespressekonferenz bekannt geben. Dessen ungeachtet sickerte bereits am Wochenende durch, dass die Friedrich-Ebert-Grund- und Werkrealschule (GWRS) Eppelheim wohl mit zu dem Kreis jener zählen werden, deren Antrag auf Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule genehmigt werden.

Dies geht aus einer Mitteilung der der beiden Landtagsabgeordneten Rosa Grünstein (SPD) und Manfred Kern (Grüne) hervor. Demnach wird auch die Karl-Friedrich-Schimper-Realschule in Schwetzingen zur Gemeinschaftsschule. Den neuen Schulstatus beantragt hatten im vergangenen Herbst landesweit 108 Schulen, darunter in der hiesigen Region auch die Karl-Bühler-GWRS in Meckesheim, die Leimbachtalschule in Dielheim und die Parkringschule in St. Leon-Rot sowie - nicht zu vergessen - die Schule am Limes GWRS in Osterburken.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Antragstellung ist nach Mitteilung der beiden Politiker unter anderem das pädagogische Ganztagskonzept sowie eine dauerhafte Mindestgröße in der Eingangsstufe von 40 Schülerinnen und Schülern. Wer als Schule bei dieser nunmehr dritten Tranche leer ausgehen sollte, kann es für das Schuljahr 2015/16 ab dem 1. Juni erneut versuchen.