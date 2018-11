Von Ute Teubner

Neckargemünd. Es ist das erste Festival dieser Art, das die Region je erlebt hat - und alles andere als eine Veräppelung. Im Gegenteil: Wenn an diesem Sonntag in die Neckargemünder Altstadt zum "Streu Obst Festival" auf den Lohplatz eingeladen wird, dann darf die Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes Früchte tragen. Eine überregionale Obstsortenschau, viele Infostände und eine fruchtige Speisekarte sollen vor allem eines: dem Besucher das "Erlebensmittel Streuobst" näher bringen (Programm siehe Kasten). Die RNZ sprach im Vorfeld mit Hans Mäser, dem Initiator dieser ungewöhnlichen Aktion. Der 60-Jährige ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im Arbeitskreis Historische Obstsorten Pfalz-Elsass-Kurpfalz und bei den "Streuobstwiesenrettern" sowie Inhaber der Neckargemünder "Selection Luqull", einer Edel-Destillathek und Manufaktur von Edel-Destillaten rarer historischer Streuobstsorten.

Wer das Wort "Festival" hört, der denkt sofort an Musik, weniger an Streuobst ...

Musik-, Kunst-, Film- oder sonstige Festivals: Sie alle bieten immer eine weite Palette. Das Thema "Streuobst" hat eine ungeheure Bandbreite. Auf dieser Veranstaltung können reichlich Aspekte davon erlebt werden.

Sie sind der Hauptorganisator des ersten Neckargemünder "StreuObst Festivals" - wie kamen Sie auf diese Idee?

Ich selbst bin mit dem Thema "Streuobst" ja quasi groß geworden. Noch vor einem halben Jahrhundert hatte das Obst als Teil der Ernährung und der Selbstversorgung einen hohen Stellenwert. Das hat sich mittlerweile leider geändert. Um diesem Trend entgegenzuwirken, soll jetzt mit dem Festival klar gemacht werden: Streuobst ist ein Lebens- und Genussmittel; mittlerweile zählen Streuobstprodukte sogar zu den gesuchten Delikatessen. Das Wissen um die Verarbeitung von Streuobst soll weitergegeben und direkt vor Ort vorgeführt werden.

Gibt es irgendwelche Vorbilder?

Nein. Mehrheitlich gibt es in Deutschland reine Obstschauen oder informative Veranstaltungen engagierter Gruppen mit anderen Schwerpunkten, diese meistens ohne Möglichkeiten des Verzehrs von Streuobsterzeugnissen vor Ort.



Was genau ist der Zweck des Festivals?

Hier werden erstmals die Themenbereiche Natur, Umwelt, Streuobst und dessen mannigfache Verwertungsmöglichkeiten in einem informativen Umfeld inklusive überregionaler Streuobstsortenschau mit dem kulinarischen Schwerpunkt "Streuobst-Gaumenfreuden" verknüpft.

Tritt das "StreuObst Festival" damit nicht in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen, beispielsweise Naturparkmärkten?

Die Naturparkmärkte sind ganz hervorragende Veranstaltungen, die speziell hier in Neckargemünd unglaublich guten Zulauf haben. Es existiert eine thematische Schnittmenge, weil dort auch Produkte aus Streuobst angeboten werden. Beim "StreuObst Festival" ist eine Obstausstellung mit über 150 vor allem historischen Sorten zu bewundern. Es ist kein reiner Verkaufsmarkt, sondern auch ein Markt der Informationen samt Mitmachmöglichkeiten.

Das Ganze ist eine Premiere - was erhoffen Sie sich für dieses erste Mal?

Ich hoffe auf regenfreies Wetter und großes Interesse seitens der Besucher aller Altersklassen. In freier Natur kann man so viele Sorten wohl kaum gleichzeitig vorfinden und mit Experten reden. Positiv neugierige Gäste sind sehr erwünscht.

Wird das "StreuObst Festival" fest in den Neckargemünder Veranstaltungskalender aufgenommen?

Vor der ersten Durchführung ist dies nicht zu beantworten. Bei Erfolg wäre genau das meine Zielsetzung. Die Entscheidung darüber steht aber diesen Sonntag noch nicht an.

Um den RNZ-Lesern einen kleinen Vorgeschmack zu bieten: Welches Programm wird den Besuchern am 20. Oktober auf dem Neckargemünder Lohplatz "serviert"? Gibt es besondere "Schmankerl"?

Auf dem atmosphärischen Lohplatz, sehr großzügig mit Sitzgarnituren und Schirmen ausgestattet, lässt es sich bei hochwertigen Genussangeboten herrlich gemütlich verweilen. Die Genießer können in Ruhe mehrere Runden drehen, sich informieren und bei garantiert nicht zu lauter Livemusik vieles erleben. Es werden keinerlei koffeinhaltige Brausen, Limonaden, Energy-Drinks, Alcopops oder Fastfood-Speisen, die an jeder Ecke erhältlich sind, angeboten. Schmankerl - teils extra für dieses "StreuObst Festival" tagesfrisch und handgefertigt hergestellt - gibt es im kulinarischen Bereich sowohl beim Essen wie auch beim Trinken zur Genüge. Am besten: Einfach vorbeikommen und genießen!