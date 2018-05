Eppelheim. (sg) Die Klage von Edeka auf Entfernung des umstrittenen Zaunes entlang des Edeka-Parkplatzes im Süden der Stadt wird vor Gericht verhandelt. Der Termin steht nun fest: Nach aktuellem Stand soll die Verhandlung am 21. Juli um 10 Uhr in Saal 11 im ersten Obergeschoss des Heidelberger Landgerichts stattfinden. Weitere Termine sind noch nicht bestimmt. Das teilte Gerichtssprecher Philipp Zinkgräf auf Anfrage der RNZ mit.

"Dass es zur Verhandlung kommt", wurde auch vom Leiter der Edeka-Unternehmenskommunikation Südwest, Christhard Deutscher, bestätigt. "Weiter möchten wir uns zu dem Thema momentan nicht äußern", heißt es in einer kurzen Stellungnahme.

Kurzer Rückblick: Seit Oktober vergangenen Jahres erhitzt ein von den Eigentümern der Wohnanlage über dem Edeka-Markt errichteter Zaun, der von Westen her den Fußweg zum Markt abtrennt, die Gemüter in der Stadt. Eine Bürgerinitiative wurde unter der Leitung von Martin Hornung gegründet. Ihr erklärtes Ziel: "Der Zaun muss weg." Aufgrund des stählernen Gitters müssen Kunden für ihre Einkäufe seit nunmehr acht Monaten Umwege in Kauf nehmen. Vor allem Kinder und ältere Mitbürger mit Gehhilfen sind die Leidtragenden. Mehrere Protesttreffen fanden am Zaun auf dem Edeka-Parkplatz statt.

Bislang konnten die Wohneigentümer jedoch nicht umgestimmt werden. Daher setzten die "Zaungegner" ihre Hoffnung auf die Entfernung des Zaunes nun auf die bevorstehende Versammlung der Wohneigentümer. Diese findet am Donnerstag, 5. Juni, statt.

Doch wie bekannt wurde, befindet sich der Antrag eines Wohneigentümers auf die Entfernung des Zaunes nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen sind die Wohneigentümer aufgerufen, über ein Demonstrationsverbot auf dem Edeka-Parkplatz zu entscheiden.