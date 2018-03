Nußloch. (agdo) Die weißen Glassteine funkeln in der Sonne. Ein Gitter hält sie in Form - in Form eines Sternes, der die Säule abschließt. So sieht das Sternenkinderdenkmal aus, das nun auf dem Nußlocher Friedhof eingeweiht wurde. Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, ein solches Denkmal zu errichten. Sternenkinder sind Kinder, die mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm vor, während oder nach der Geburt versterben. Manchmal verwendet man den Begriff aber auch bei Kindern, die mehr als 500 Gramm wogen.

"Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, so ist es dir, als leuchten Tausend Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache", zitierte Bürgermeister Karl Rühl einen Satz aus dem Buch "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry. "Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben." Zur Einweihung hatten sich Gemeinderäte, Betroffene und einige Besucher auf dem Friedhof versammelt. Statistisch gesehen ende jede vierte bis fünfte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt, sagte Rühl. Und gerade Fehlgeburten werden in der heutigen Gesellschaft noch mehr verdrängt und tabuisiert als das Thema "Sterben" und "Tod" ohnehin. Vielleicht mag das damit zusammenhängen, dass der Tod eines Kindes zeige, dass das Leben wenig planbar sei, sagte der Rathauschef.

Auch in Nußloch gibt es Eltern, die Sternenkinder verloren haben und das Denkmal soll ihnen Raum zum Trauern, Erinnern und Gedenken geben. Das Denkmal symbolisiert Tod, Erde und Himmel und soll zeigen, dass mit dem Tod sowie der Beisetzung ein Kind eben nicht "verschwindet", sondern zu den Sternen hinaufsteigt. Von dort aus schaut es zu den Hinterbliebenen hinunter. Der poetischen Schöpfung nach werden Sternenkinder übrigens so genannt, weil sie schon die Sterne erreicht haben, bevor sie das Licht der Welt erblickten. Um das Denkmal sollen noch Kindergräber entstehen.

Die beiden Pfarrer, der katholische Arul Lourdu und der evangelische Manfred Weida, sprachen ein ökumenisches Gebet, hielten Fürbitten und segneten das Denkmal. Und dann zündeten betroffene Eltern gemeinsam mit Bürgermeister Karl Rühl und den beiden Pfarrern Kerzen rund um das Denkmal an. Eine besinnliche Atmosphäre breitete sich auf dem Friedhof aus. Zudem sang der Chor Stimmbande "He is always close to you".