Das alte Rathaus in Leimen. Foto: Alex

Von Thomas Frenzel

Leimen. Eine städtische Schuldnerberatung, die aufgrund vorhandener Personalnöte Schuldner nicht beraten kann, ist keine Schuldnerberatung. Dieser Erkenntnis wollte sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Zusammenkunft nicht verschließen. Er beschloss bei der nur einen Enthaltung von Gerhard Scheurich (FDP) das Outsourcing: Für 70.000 Euro pro Jahr plus Bürokosten wird künftig das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche die Schuldner Leimens beraten.

Unter dem Strich tütete der Rat mit diesem Ja nur ein, was er schon Ende September mehrheitlich beschlossen hatte: Die Schuldnerberatung in Leimen wird fortgeführt. Damals stand diese für die Stadt freiwillige Aufgabe, wie dies Peter Sandner (SPD) betonte, ungeachtet aller vorangegangenen Haushaltsbeschlüsse auf der Kippe. Krankheitsbedingt fiel die Schuldnerberatung in der Vergangenheit schon häufig aus, seit Oktober hingegen ist sie dauerhaft geschlossen.

Nicht nur Rudolf Woesch (FW) empfand dies als Unding: Eine wirksame Schuldnerberatung erfordert Präsenz, denn wenn es um Schulden oder gar Überschuldung geht, sind gesetzte Fristen einzuhalten.

Für Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach alles für eine Vergabe an die evangelische Diakonie, nicht nur, weil schon die meisten Nachbarkommunen diesen Schritt gegangen seien. Das Thema Krankenstand, dem Leimen seine in der Praxis nicht vorhandene Schuldnerberatung zu verdanken habe, könne von der personell breit aufgestellten Diakonie aufgefangen werden. Zudem seien bei der Diakonie wirkliche und zudem vernetzte Profis am Werk, wie dies auch Richard Bader (CDU) anmerkte.

Des OBs Fazit: Mit der Diakonie setze man auf Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit und das zu einem Preis, der sich von einer Schuldnerberatung in Eigenregie nicht wirklich unterscheide. Einen weiteren Vorteil nannte SPD-Sandner: Die Hemmschwelle, zu einer Schuldnerberatung der Diakonie zu gehen, sei aller Voraussicht geringer, als sich mit finanziellen Problemen bei der Stadtverwaltung zu melden.

Mehr Geplänkel in der gemeinderätlichen Diskussion gab es indessen über die Urheberschaft einer Beibehaltung der Schuldnerberatung. Michael Reinig (GALL) freute sich ausdrücklich über den gemeinderätlichen Erkenntnisgewinn seit der zurückliegenden Septembersitzung: "Spät kommt Ihr, aber Ihr kommt." Klaus Feuchter (FDP) erinnerte daran, dass seine Fraktion schon seit 2014 immer wieder erfolglos beantragt habe, die Schuldnerberatung der evangelischen Diakonie oder der katholischen Caritas zu überlassen. Den Gegenwind erntete er umgehend von Wolfgang Krauth (SPD): Feuchter habe wohl vergessen, dass er damals die ersatzlose Streichung der Schuldnerberatung beantragt habe. Wäre das durchgegangen, so Krauth, hätten die Leimener Schuldner "wie Schmarotzer" die Schuldnerberatung der umliegenden Kommunen aufsuchen müssen.

Nachtrag: Nicht angesprochen, geschweige denn diskutiert wurden die Sprechzeiten von Leimens künftiger Schuldnerberatung. Und ab wann diese im neuen Rathaus angeboten werden soll, blieb ebenfalls offen.