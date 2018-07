Spechbach. (agdo) "Kinder seid vorsichtig! Hier fahren eure Eltern" - diese Warnung wird ab August in Spechbach zu lesen sein. "Wir haben uns einen letzten Spaß einfallen lassen, um die Eltern zur Vernunft zu bringen", sagte Bürgermeisterstellvertreter Kurt Reinmuth in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde hat ein Sicherheitsproblem in der verkehrsberuhigten Zone (die RNZ berichtete): Viele Eltern rasen mit ihren Autos zur Schule und zum Kindergarten, um ihre Kinder dort "abzuladen".

An das vorgeschriebene Schritttempo in der Spielstraße halten sie sich dabei nicht und gefährden dadurch andere Kinder. Viel hatte die Gemeinde versucht, um die Eltern die Füße vom Gas nehmen zu lassen, in der Vergangenheit hatte es auch ein Gespräch zwischen Eltern und Bürgermeister Guntram Zimmermann gegeben. Bisher hat allerdings nichts gefruchtet, die Eltern rasen weiterhin in die Spielstraße hinein.

Ist das Warnschild der Griff nach dem rettenden Strohhalm? Nicht ganz, es wird wohl noch eine Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrsbehörde im Spätsommer durchgeführt. Auf dem Schild ist passend ein rasender Fahrer abgebildet. Der Einfall mit dem Spaßschild kostet die Gemeinde 290 Euro und das Räterund war sich einig: "Das ist es uns wert."

Gemeinderätin Tatjana Abele (CDU) lobte die Idee: Das sei ein Schild, das aus der Reihe falle und hoffentlich den Eltern zu verstehen gebe, dass die Raserei vor der Schule die Sicherheit der Kinder gefährde. Und Kurt Reinmuth (Freie Wähler) sagte in die Runde: "Ich bin gespannt, wie die Eltern das Schild ihren Kindern erklären werden." Keiner der Räte kann die Gedankenlosigkeit der rasenden Eltern verstehen - und das schon seit Jahren, denn die Gemeinde hat das Problem nicht erst seit gestern.

Themawechsel: Der Punkt Verschiedenes brachte noch etwas anderes im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht. Die Gemeinde hat nun ihre Umstellung auf LED-Leuchten abgeschlossen, informierte Kurt Reinmuth. Der Energieversorger Syna hat die 78 Leuchten in Spechbach ausgetauscht und ab sofort erhellen sie die Straßen.