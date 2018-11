Spechbach. (fi) Soll sich die bereits verstorbene Großmutter noch auf die Sepa-Umstellung vorbereiten? Nein, doch die Briefe und Benachrichtigungen der Gemeinde an längst verstorbene Einwohner haben einen Grund. Und den erläuterte Amtsleiter Markus Zappe in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Einige Einwohner hatten sich über die Briefe geärgert und waren auf dem Rathaus vorstellig geworden.

"Sepa" als Abkürzung von "Single Euro Payments Area" bedeutet Einheitlichkeit im europäischen Zahlungsverkehrsraum. Sepa vereinheitlicht also den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa. Derzeit gibt es 33 teilnehmende Länder und die Einführung gilt ab dem 1. Februar des nächsten Jahres. Ab diesem Tag müssen Überweisungen und Lastschriften nach den Sepa-Verfahren durchgeführt werden. Banken und Sparkassen dürfen noch zwei Jahre länger, nämlich bis 1. Februar 2016, von Verbrauchern Zahlungsaufträge mit der Angabe der alten Kontonummer und der alten Bankleitzahl entgegennehmen. Sie führen in diesem Fall eine kostenlose und sichere Konvertierung in die Iban durch - das ist die Abkürzung für "International Bank Account Number", also eine internationale Bankkontonummer.

Derzeit flattern den Bürgern von den unterschiedlichsten Absendern die neuen Bankdaten ins Haus. Stimmt die 22-stellige Kennzahl der Iban? Stimmt der BIC, also der "Business Identifier Code"? Da auch die Gemeinde bei Gebühren, Abgaben oder sonstigen Leistungen bereits einen Zahlungsverkehr mit einem der nun angeschriebenen Adressaten hatte, wurden vom Regionalen Rechenzentrum alle bisherigen Kontakte angeschrieben.

"Und wenn dann Briefe auch an Verstorbene rausgehen, hat das seinen Grund", so Amtsleiter Markus Zappe im Gemeinderat. So haben Erbengemeinschaften oder Erben beispielsweise das Grundbuch nicht bereinigen lassen oder es hat keine Eigentumsübertragung stattgefunden. Also keine Beunruhigung oder vorsätzliches Handeln. Vielleicht ist ja ein Konto dabei, das bisher noch unbekannt war und tatsächlich auf Oma lief.