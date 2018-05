Spechbach. (kaja) Spechbach war nicht immer Spechbach. Vor rund 1800 Jahren lag eine römische Siedlung namens "Venis Neidiensis" auf Spechbacher Gemarkung. Zudem verlief dort eine Römerstraße. Diese wurde vermutlich von militärische Fußtruppen genutzt und verband Lopodunum (Ladenburg) und den Limes in Osterburken. Eine neue "Römerkarte" im Wald weist neben weiteren Tafeln auf die Spechbacher Römergeschichte hin.

Bereits im Jahr 2005, als landesweit das "Jahr der Römer" gefeiert wurde, ließ die Gemeinde die Römerstraße vermessen und kartieren. Diese Karte findet sich nun als große Wanderkarte beim Römerbrunnen. Dank der Förderung durch den Naturpark Neckartal-Odenwald und der ehrenamtlichen Arbeit von Fritz Strauß war dieses Projekt möglich geworden.

Parallel zu den Römertafeln wurde durch die Unterstützung des Naturparks Neckartal-Odenwald der Spechbacher "Waldsinnpfad" vervollständigt. Dieser wurde im Jahr 2009 von Schülern der dritten und vierten Klasse im Zeichenunterricht unter der Leitung von Rektor Georg Dannberg gestaltet, beschildert und markiert. Der Pfad soll zum Nachdenken anregen und dabei helfen, den Wald mit anderen Augen zu sehen. Jetzt wurde er erweitert. Die neuesten Attraktionen: ein Baumtelefon und ein Waldxylofon.

Dieses "Telefon" besteht aus einem Baumstamm, der auf zwei Stelzen steht. Die Gefäße bestehen aus Holz und können Schall sehr gut weiterleiten. Wenn ein "Baumtelefonierer" an einem Stammende kratzt oder klopft und der "Angerufene" das Ohr an das andere Ende des Baumstamms legt, so hört der "Angerufene" das Kratzen und Klopfen. Selbst leise Signale kann man verblüffend deutlich wahrnehmen. So kann man den Holzstamm als "Telefon" verwenden. Das neue Waldxylofon funktioniert genau wie ein normales Xylofon, nur dass die Klangstäbe aus verschiedenen Holzsorten bestehen. So sorgen etwa Lerche, Buche und andere Hölzer für einen Klangmix.