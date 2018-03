Von Jutta Trilsbach

Spechbach. "Na, da habt Ihr Euch im Bürgerenergiedorf verrechnet, das hätte ich Euch schon vorher sagen können!" Mit diesem Vorwurf wurde Guntram Zimmermann kürzlich konfrontiert. In jeder Gemeinschaft gebe es eben eine kleine Gruppe, die sich zwar nicht an kommunalen Aktivitäten beteiligt, auch mit im Boot sitzt, aber beim Rudern den anderen den Vortritt lässt, kritisierte der Rathauschef. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates nahm der Rathauschef nun offiziell Stellung zu den Gerüchten, die im Dorf schon länger die Runde machten, und verlas eine Erklärung. Es stimme, das Pilotprojekt "Spechbach auf dem Weg zum Bürgerenergiedorf" (siehe auch Kasten rechts) sei vorerst in die Schublade verbannt worden, so Zimmermann. Steht es womöglich ganz vor dem Aus?

Das "Bürgerenergiedorf Spechbach" ist ein landesweites Vorzeigeprojekt. Es war im Dezember 2012, als dieses Projekt mit der Entwicklung eines integrierten Energiekonzepts von Spechbach hin zu einer energieautarken Gemeinde als KFW-Bundespilotgemeinde und Pionier im Rhein-Neckar-Kreis in einer großen Ausstellung mit einem Biogasanlage-Modell den Bürgern vorgestellt wurde. Mit dabei im Ratssaal waren Landrat Stefan Dallinger und Vertreter der "AVR Energie GmbH". Das Dorf "middezwischendrin" machte sich begeistert auf den Weg. Landrat Stefan Dallinger lobte damals in seinem Grußwort: "Der Kreis ist ebenfalls unterwegs, um Energieautarkie zu erreichen und hat Klimaschutzleitlinien beschlossen." Dabei gehe es darum, klimaschädliche Emissionen zu verringern und durch den Einsatz von erneuerbaren Energien das Ziel eines energieautarken Kreises bei der Strom- und Wärmeversorgung privater Haushalte zu erreichen. In Spechbach schien das mit dem Bürgerenergiedorf umsetzbar. Nun liegt es vorerst auf Eis.

"Wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren intensiv, genauso wie Sinsheim-Adersbach, mit dem Projekt Nahwärmeversorgung im Quartierskonzept beschäftigt", erklärte Guntram Zimmermann. Bis zu 100 Personen - im Kern seien es 25 bis 30 Spechbacher gewesen - hätten aktiv an diesen Untersuchungen, Beratungen und Diskussionen teilgenommen und viel Freizeit investiert. Schließlich habe jedoch vor allem der Weltölmarkt mit seinen drastisch gefallenen Ölpreisen dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ließe sich aktuell wirtschaftlich nicht mehr darstellen, so der Bürgermeister.

Sollten die Ölpreise wieder auf das Niveau vom vergangenen Frühsommer anziehen, könnte die Lage jedoch schon wieder ganz anders aussehen. Zudem, so Zimmermann weiter, interessiere es - dies sei bei den Abwägungen deutlich geworden - niemanden, ob der Sprit im Tank oder das Heizöl im Keller des Hauses aus Aleppo komme, von russischen Separatisten gefördert werde, von dem IS geliefert werde oder eben frisch "gefrackt" aus den USA oder Kanada komme. Zur Erklärung: Beim sogenannten "Fracking" wird unter hohem Druck ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst, um Gestein aufzuspalten und das darin enthaltene Erdgas zu fördern. Die Methode ist umstritten. Kritiker befürchten, dass Trinkwasser verunreinigt werden könnte.

"Hauptsache billig, und das sind die nackten Tatsachen!" Und eben diese Tatsachen haben laut Guntram Zimmermann dazu geführt, dass sich bei einer möglichen Genossenschaftsgründung zu wenige Einwohner bereit erklärt haben, Verantwortung zu tragen - und dies sei zu verstehen, so der Rathauschef. Auch die Mitstreiter im Sinsheimer Stadtteil Adersbach hätten ihr Konzept zunächst in die Schublade gelegt, weil es sich auch dort wirtschaftlich genauso wenig rechne wie in Spechbach. Außerdem sei Spechbach für ein solches Projekt im Moment nicht reif, da es über keine vorhandene Biogasanlage verfüge.

Das alles heiße aber noch lange nicht, dass das Vorreiterprojekt Bürgerenergiedorf gestorben sei, betonte Zimmermann. Die Projektgruppe trifft sich am Donnerstag, 26. Februar, um 18.30 Uhr im "Landgasthof zum Hirsch", um über eine mögliche Fotovoltaikanlage auf der Aussegnungshalle, ein Nahversorgungsprojekt oder ein Mitfahrkonzept zu diskutieren. Gleichzeitig forderte der Bürgermeister dazu die wenigen Bürger auf, die bisher das Rudern im Boot anderen überließen, bei diesen Themen ihre Energie ins Dorf zu stecken.

Man merkte dem Rathauschef an, dass ihm beim Vorlesen der Stellungnahme wehmütig ums Herz war. Daher brachte er diesen Tagesordnungspunkt auch möglichst schnell "über die Bühne", auch die Gemeinderäte hatten hierzu keine Fragen. Denn nicht nur ihm, sondern auch den Vertretern dieses landesweiten Vorzeigeprojektes in Gemeinde und Gemeinderat fiel dieser Schritt nicht leicht. Sie hatten sich in jahrelanger Gruppenarbeit intensiv mit den Themen Physik, Chemie, Wärmelehre, Massen- und Mengenberechnungen sowie juristischen Aspekten zur Gestaltung von Satzungen und Genossenschaften auseinandergesetzt.

Nun ist das Projekt erst mal auf Eis gelegt. Aber wie sagt der Volksmund: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.