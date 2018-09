Spechbach. (agdo) Wer dieser Tage einen Blick in die Epfenbergstraße wirft, wird feststellen: Es ist ungewöhnlich ruhig. Die Bagger stehen still, der Erdaushub liegt und die Straße ist gesperrt. Vor wenigen Wochen hatte hier die Baumaßnahme begonnen, bis Oktober sollen Wasserleitungen und Kanäle erneuert werden und bei der Stromversorgung werden die Dachständer der Süwag durch Erdleitungen ersetzt. "Wir warten gerade auf das Ergebnis der Laboruntersuchung über die Bodenprobe", sagte Kämmerer Markus Zappe in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Stillstand der Bauarbeiten. Und solange das Ergebnis nicht vorliegt, liegen die Baggerarbeiten eben auf Eis. Eine Notwasserleitung wurde übrigens schon verlegt.

Für den Aushub habe die Gemeinde keinen Lagerplatz und ohne das Laborergebnis nehme keine Deponie den Aushub an, sagte Zappe. So heißt es also: warten. Und solange wird der Aushub in der Straße wohl liegen bleiben. Und wenn man eine Straße schon aufreißt, denkt man gleich an die Zukunft der Gemeinde: In der Epfenbergstraße werden zudem Leerrohre für einen künftigen Glasfaserausbau verlegt, später können die Fasern dann einfach eingelegt werden. Spechbach kommt dem schnellen Internet damit also ein kleines Stückchen näher. Und außerdem bekommt die Straße eine neue Straßendecke, wenn dann mal alles fertig ist.

Ein wenig Sorgenfalten bereitet der Gemeinde der "Reichartshäuser Berg": In der Vergangenheit gab es hier des Öfteren teilweise heftige Überschwemmungen. Um das zu verhindern, soll es am Hinterlandzufluss ein neues Einlaufbauwerk geben. Die Gemeinde hat Ingenieur Werner Martin vom gleichnamigen Büro aus Reichartshausen mit den Plänen beauftragt. Fertig hingegen sei die Baumaßnahme Brückenwiesen, sagte Kämmerer Markus Zappe. Die Räte nahmen die Informationen rund um die Baumaßnahmen in Spechbach zur Kenntnis.