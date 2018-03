Spechbach. (pol/mün) Eine 74 Jahre alte Autofahrerin erlitt am Freitagabend Kopfverletzungen, als sie in der Spechbacher Ortsmitte mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand prallte. Nach Angaben der Polizei kam sie gegen 20.20 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst durch den Vorgarten, bis es zum Aufprall kam.

Die Fahrerin erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Einer Ersthelferin gelang es, sie aus dem Fahrzeug zu befreien. Ein Notarzt kümmerte sich um die kaum ansprechbare Verletzte, bis sie in eine Klinik eingeliefert wurde. Weshalb sie die Kurve vor dem Grundstück geradeaus durchfahren hat, ist noch nicht bekannt. Nach jetzigem Kenntnisstand war kein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfallgeschehen beteiligt, so die Polizei. An Grundstück, Haus und Fahrzeug entstanden diverse Beschädigungen, die noch nicht beziffert wurden.